В Екатеринбурге разбился рабочий, упав в шахту лифта

Мужчина сорвался с 23 этажа Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге на стройке по улице Высоцкого 30-летний мужчина сорвался с 23 этажа и упал в шахту лифта, когда вместе с другими рабочими собирался обедать. От полученных травм он умер на месте.

«Он сказал товарищам, что отойдет за водой. Но так и не вернулся. Его начали искать. Потом поняли, что он в шахту лифта упал. Приехала скорая, но там столько переломов было. Умер на месте», — цитирует «Комсомольская правда — Екатеринбург» осведомленного источника.

URA.RU обратилось в пресс-службе свердловского управления Следственного комитета. Там пообещали уточнить информацию о происшествии.

Ранее похожий инцидент произошел в районе Сибирского тракта. Там подросток упал в открытый коллектор.