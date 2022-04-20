В Екатеринбурге разбился рабочий, упав в шахту лифта

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Пресс-тур на стройплощадку Деревни Универсиады-2023. Екатеринбург, рабочий, стройка, деревня универсиады
Мужчина сорвался с 23 этажа Фото:

В Екатеринбурге на стройке по улице Высоцкого 30-летний мужчина сорвался с 23 этажа и упал в шахту лифта, когда вместе с другими рабочими собирался обедать. От полученных травм он умер на месте.

«Он сказал товарищам, что отойдет за водой. Но так и не вернулся. Его начали искать. Потом поняли, что он в шахту лифта упал. Приехала скорая, но там столько переломов было. Умер на месте», — цитирует «Комсомольская правда — Екатеринбург» осведомленного источника.

URA.RU обратилось в пресс-службе свердловского управления Следственного комитета. Там пообещали уточнить информацию о происшествии.

Ранее похожий инцидент произошел в районе Сибирского тракта. Там подросток упал в открытый коллектор.

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В Екатеринбурге на стройке по улице Высоцкого 30-летний мужчина сорвался с 23 этажа и упал в шахту лифта, когда вместе с другими рабочими собирался обедать. От полученных травм он умер на месте. «Он сказал товарищам, что отойдет за водой. Но так и не вернулся. Его начали искать. Потом поняли, что он в шахту лифта упал. Приехала скорая, но там столько переломов было. Умер на месте», — цитирует «Комсомольская правда — Екатеринбург» осведомленного источника. URA.RU обратилось в пресс-службе свердловского управления Следственного комитета. Там пообещали уточнить информацию о происшествии. Ранее похожий инцидент произошел в районе Сибирского тракта. Там подросток упал в открытый коллектор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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