Силовики проверят инцидент, где экскаватор ковшом убил рабочего в Екатеринбурге

22 мая 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью мужчины по улице Академика Парина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура начала проверку в связи с гибелью мужчины, которого на стройплощадке в Екатеринбурге убило ковшом от экскаватора. Трагедия произошла в Академической районе города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью мужчины при производстве земляных работ по ул. Академика Парина. Будет установлено ответственное лицо за соблюдение правил техники безопасности при производстве земляных работ. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге на стройплощадке погиб рабочий. Инцидент произошел на улице Академика Парина.

Прокуратура начала проверку в связи с гибелью мужчины, которого на стройплощадке в Екатеринбурге убило ковшом от экскаватора. Трагедия произошла в Академической районе города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью мужчины при производстве земляных работ по ул. Академика Парина. Будет установлено ответственное лицо за соблюдение правил техники безопасности при производстве земляных работ. Также будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге на стройплощадке погиб рабочий. Инцидент произошел на улице Академика Парина.