22 мая 2023

В главном парке Екатеринбурга устроят бесплатные сеансы психотерапии. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кинолето в парке Маяковского с участием Евгения Куйвашева. Екатеринбург, парк маяковского, летний кинотеатр, кинолето
Все желающие смогут пообщаться с психологами Фото:

В парке Маяковского в Екатеринбурге возобновляются встречи с психологами. Каждый четверг в 18:30 горожан будут ждать на площадке Саундпарк. Об этом сообщает пресс-служба в своих социальных сетях.

«Приходите на открытие 25 мая в 18:30. Тема: „Психотерапия. Зачем она нужна и какая бывает“. На встрече поговорим о том, зачем нужен психолог и психотерапевт в современном обществе, если есть книжки по самопознанию, друзья и искусственный интеллект», — указано в анонсе.

Лекцию будет читать преподаватель кафедры клинической психологии УГМУ, психоаналитик, групповой терапевт Константин Буланов. Организаторы встреч обещают, что все желающие смогут пообщаться со специалистом. Мероприятие будет проходить каждый четверг в 18:30. Необходима предварительная регистрация.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В парке Маяковского в Екатеринбурге возобновляются встречи с психологами. Каждый четверг в 18:30 горожан будут ждать на площадке Саундпарк. Об этом сообщает пресс-служба в своих социальных сетях. «Приходите на открытие 25 мая в 18:30. Тема: „Психотерапия. Зачем она нужна и какая бывает“. На встрече поговорим о том, зачем нужен психолог и психотерапевт в современном обществе, если есть книжки по самопознанию, друзья и искусственный интеллект», — указано в анонсе. Лекцию будет читать преподаватель кафедры клинической психологии УГМУ, психоаналитик, групповой терапевт Константин Буланов. Организаторы встреч обещают, что все желающие смогут пообщаться со специалистом. Мероприятие будет проходить каждый четверг в 18:30. Необходима предварительная регистрация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...