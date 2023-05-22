В парке Маяковского в Екатеринбурге возобновляются встречи с психологами. Каждый четверг в 18:30 горожан будут ждать на площадке Саундпарк. Об этом сообщает пресс-служба в своих социальных сетях.
«Приходите на открытие 25 мая в 18:30. Тема: „Психотерапия. Зачем она нужна и какая бывает“. На встрече поговорим о том, зачем нужен психолог и психотерапевт в современном обществе, если есть книжки по самопознанию, друзья и искусственный интеллект», — указано в анонсе.
Лекцию будет читать преподаватель кафедры клинической психологии УГМУ, психоаналитик, групповой терапевт Константин Буланов. Организаторы встреч обещают, что все желающие смогут пообщаться со специалистом. Мероприятие будет проходить каждый четверг в 18:30. Необходима предварительная
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