В Березниках вандалы сломали фонтан. Фото

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Тур Шувалова по коммунальным объектам. Сургут, очистные сооружения, фонтан
Неизвестные разбили чашу фонтана на несколько частей Фото:

В Березниках неизвестные сломали фонтан в городском парке. Фотографию того, что осталось от фонтана, местные жители опубликовали в сообществе «Черный список. Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Славна земля березниковская богатырями и богатырками. Они смогли справиться с фонтаном. Сработало правило „Сила есть — ума не надо“», — иронизирует автор поста.

«Было бы из камня, как раньше делали, ноги бы себе сломали вандалы. А если делают эти поделки из гипса и пенопласта, то вот и результат», — возмутилась в комментариях Александра Рюмина. URA.RU направил в пресс-службу ГУ МВД по пермскому краю запрос информации, как только поступит ответ новость будет дополнена.

Чашу фонтана разломили на несколько частей
Чашу фонтана разломили на несколько частей

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В Березниках неизвестные сломали фонтан в городском парке. Фотографию того, что осталось от фонтана, местные жители опубликовали в сообществе «Черный список. Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Славна земля березниковская богатырями и богатырками. Они смогли справиться с фонтаном. Сработало правило „Сила есть — ума не надо“», — иронизирует автор поста. «Было бы из камня, как раньше делали, ноги бы себе сломали вандалы. А если делают эти поделки из гипса и пенопласта, то вот и результат», — возмутилась в комментариях Александра Рюмина. URA.RU направил в пресс-службу ГУ МВД по пермскому краю запрос информации, как только поступит ответ новость будет дополнена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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