Неизвестные разбили чашу фонтана на несколько частей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Березниках неизвестные сломали фонтан в городском парке. Фотографию того, что осталось от фонтана, местные жители опубликовали в сообществе «Черный список. Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Славна земля березниковская богатырями и богатырками. Они смогли справиться с фонтаном. Сработало правило „Сила есть — ума не надо“», — иронизирует автор поста.

«Было бы из камня, как раньше делали, ноги бы себе сломали вандалы. А если делают эти поделки из гипса и пенопласта, то вот и результат», — возмутилась в комментариях Александра Рюмина. URA.RU направил в пресс-службу ГУ МВД по пермскому краю запрос информации, как только поступит ответ новость будет дополнена.