В Челябинске в день последнего звонка ограничат продажу алкоголя

23 мая 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

Бизнесу рекомендовали приостановить продажу алкоголя 25 мая Фото: Размик Закарян © URA.RU Администрация Челябинска и полиция рекомендовали бизнесу приостановить продажу алкоголя 25 мая, в день Последнего звонка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Управление торговли Челябинска совместно с полицией провели встречу с представителями торговых предприятий. Трем предприятиям торговли, расположенным в местах массовых гуляний выпускников школ, рекомендовали 25 мая ограничить продажу алкоголя», — заявили URA.RU в пресс-службе. В мэрии отметили, что речь идет о просьбе запретить алкоголь с 14:00 и до окончания дня. Остальным участникам торговли напомнили о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим совершеннолетия. Ранее запрет на продажу алкоголя в Челябинске вводили в день празднования Дня победы 9 мая. Этот запрет, как правило, действовал в центре города, где проходили основные мероприятия.

Администрация Челябинска и полиция рекомендовали бизнесу приостановить продажу алкоголя 25 мая, в день Последнего звонка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Управление торговли Челябинска совместно с полицией провели встречу с представителями торговых предприятий. Трем предприятиям торговли, расположенным в местах массовых гуляний выпускников школ, рекомендовали 25 мая ограничить продажу алкоголя», — заявили URA.RU в пресс-службе. В мэрии отметили, что речь идет о просьбе запретить алкоголь с 14:00 и до окончания дня. Остальным участникам торговли напомнили о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим совершеннолетия. Ранее запрет на продажу алкоголя в Челябинске вводили в день празднования Дня победы 9 мая. Этот запрет, как правило, действовал в центре города, где проходили основные мероприятия.