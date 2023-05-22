22 мая 2023

В Челябинске в день последнего звонка ограничат продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускники. Екатеринбург, последний звонок, выпускники
Бизнесу рекомендовали приостановить продажу алкоголя 25 мая Фото:

Администрация Челябинска и полиция рекомендовали бизнесу приостановить продажу алкоголя 25 мая, в день Последнего звонка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Управление торговли Челябинска совместно с полицией провели встречу с представителями торговых предприятий. Трем предприятиям торговли, расположенным в местах массовых гуляний выпускников школ, рекомендовали 25 мая ограничить продажу алкоголя», — заявили URA.RU в пресс-службе.

В мэрии отметили, что речь идет о просьбе запретить алкоголь с 14:00 и до окончания дня. Остальным участникам торговли напомнили о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим совершеннолетия.

Ранее запрет на продажу алкоголя в Челябинске вводили в день празднования Дня победы 9 мая. Этот запрет, как правило, действовал в центре города, где проходили основные мероприятия.

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Администрация Челябинска и полиция рекомендовали бизнесу приостановить продажу алкоголя 25 мая, в день Последнего звонка. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Управление торговли Челябинска совместно с полицией провели встречу с представителями торговых предприятий. Трем предприятиям торговли, расположенным в местах массовых гуляний выпускников школ, рекомендовали 25 мая ограничить продажу алкоголя», — заявили URA.RU в пресс-службе. В мэрии отметили, что речь идет о просьбе запретить алкоголь с 14:00 и до окончания дня. Остальным участникам торговли напомнили о запрете продажи алкоголя лицам, не достигшим совершеннолетия. Ранее запрет на продажу алкоголя в Челябинске вводили в день празднования Дня победы 9 мая. Этот запрет, как правило, действовал в центре города, где проходили основные мероприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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