В Кремле прокомментировали наличие вопросов Гладкова к Минобороны

Песков: губернатор Гладков имеет к Минобороны рабочие вопросы

24 мая 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Вопросы Вячеслава Гладкова к Минобороны РФ абсолютно нормальны, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков имеет некоторые вопросы к Минобороны РФ после диверсии украинских диверсантов и это нормальный рабочий процесс. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «В рамках СВО ведется сложная напряженная работа. И в рамках той работы возникают рабочие вопросы, которые задаются, и на которые получаются ответы», — заявил Песков. Ранее украинские диверсанты напали на Белгородскую область. По словам Пескова, это было совершено для отвлечения внимания от потери Украиной Артемовска (Бахмута).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков имеет некоторые вопросы к Минобороны РФ после диверсии украинских диверсантов и это нормальный рабочий процесс. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «В рамках СВО ведется сложная напряженная работа. И в рамках той работы возникают рабочие вопросы, которые задаются, и на которые получаются ответы», — заявил Песков. Ранее украинские диверсанты напали на Белгородскую область. По словам Пескова, это было совершено для отвлечения внимания от потери Украиной Артемовска (Бахмута).