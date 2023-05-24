В Кремле прокомментировали наличие вопросов Гладкова к Минобороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков имеет некоторые вопросы к Минобороны РФ после диверсии украинских диверсантов и это нормальный рабочий процесс. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«В рамках СВО ведется сложная напряженная работа. И в рамках той работы возникают рабочие вопросы, которые задаются, и на которые получаются ответы», — заявил Песков.
Ранее украинские диверсанты напали на Белгородскую область. По словам Пескова, это было совершено для отвлечения внимания от потери Украиной Артемовска (Бахмута).
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