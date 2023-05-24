В Кремле прокомментировали наличие вопросов Гладкова к Минобороны

Песков: губернатор Гладков имеет к Минобороны рабочие вопросы
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Вопросы Вячеслава Гладкова к Минобороны РФ абсолютно нормальны, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков имеет некоторые вопросы к Минобороны РФ после диверсии украинских диверсантов и это нормальный рабочий процесс. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«В рамках СВО ведется сложная напряженная работа. И в рамках той работы возникают рабочие вопросы, которые задаются, и на которые получаются ответы», — заявил Песков.

Ранее украинские диверсанты напали на Белгородскую область. По словам Пескова, это было совершено для отвлечения внимания от потери Украиной Артемовска (Бахмута).

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков имеет некоторые вопросы к Минобороны РФ после диверсии украинских диверсантов и это нормальный рабочий процесс. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «В рамках СВО ведется сложная напряженная работа. И в рамках той работы возникают рабочие вопросы, которые задаются, и на которые получаются ответы», — заявил Песков. Ранее украинские диверсанты напали на Белгородскую область. По словам Пескова, это было совершено для отвлечения внимания от потери Украиной Артемовска (Бахмута).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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