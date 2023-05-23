23 мая 2023

BBC: атака на Белгородскую область обернется для Киева напастью

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Корреспондент BBC Фрэнк Гарднер подчеркнул, что США дистанцируются от попытки вторжения ВСУ в Россию Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Попытка вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую область может обернуться для них напастью. Такой прогноз сделал корреспондент BBC Фрэнк Гарднер.

«Этот рейд (проникновение ВСУ в Белгородскую область — прим. URA.RU) вполне может обернуться для Киева не столько благом, сколько напастью», — считает журналист. «Любое нападение на российскую землю заставляет нервничать лидеров военного альянса НАТО и западных стран, а это означает, что эти события могут оказаться для Киева большим разочарованием», — подчеркнул Гарднер.

Он также напомнил, что США дистанцировались от попытки вторжения ВСУ в Россию. По словам американских представителей, они якобы не поощряли и не будут поощрять удары украинских военных внутри России.

Украинские диверсанты прорвались на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был введен режим КТО. На следующий день он был отменен. Обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин предложил отодвинуть от приграничных районов РФ украинские войска во избежание обстрелов ВСУ.

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Попытка вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую область может обернуться для них напастью. Такой прогноз сделал корреспондент BBC Фрэнк Гарднер. «Этот рейд (проникновение ВСУ в Белгородскую область — прим. URA.RU) вполне может обернуться для Киева не столько благом, сколько напастью», — считает журналист. «Любое нападение на российскую землю заставляет нервничать лидеров военного альянса НАТО и западных стран, а это означает, что эти события могут оказаться для Киева большим разочарованием», — подчеркнул Гарднер. Он также напомнил, что США дистанцировались от попытки вторжения ВСУ в Россию. По словам американских представителей, они якобы не поощряли и не будут поощрять удары украинских военных внутри России. Украинские диверсанты прорвались на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был введен режим КТО. На следующий день он был отменен. Обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин предложил отодвинуть от приграничных районов РФ украинские войска во избежание обстрелов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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