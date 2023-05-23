BBC: атака на Белгородскую область обернется для Киева напастью

24 мая 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Корреспондент BBC Фрэнк Гарднер подчеркнул, что США дистанцируются от попытки вторжения ВСУ в Россию Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Попытка вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую область может обернуться для них напастью. Такой прогноз сделал корреспондент BBC Фрэнк Гарднер. «Этот рейд (проникновение ВСУ в Белгородскую область — прим. URA.RU) вполне может обернуться для Киева не столько благом, сколько напастью», — считает журналист. «Любое нападение на российскую землю заставляет нервничать лидеров военного альянса НАТО и западных стран, а это означает, что эти события могут оказаться для Киева большим разочарованием», — подчеркнул Гарднер. Он также напомнил, что США дистанцировались от попытки вторжения ВСУ в Россию. По словам американских представителей, они якобы не поощряли и не будут поощрять удары украинских военных внутри России. Украинские диверсанты прорвались на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был введен режим КТО. На следующий день он был отменен. Обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин предложил отодвинуть от приграничных районов РФ украинские войска во избежание обстрелов ВСУ.

Попытка вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородскую область может обернуться для них напастью. Такой прогноз сделал корреспондент BBC Фрэнк Гарднер. «Этот рейд (проникновение ВСУ в Белгородскую область — прим. URA.RU) вполне может обернуться для Киева не столько благом, сколько напастью», — считает журналист. «Любое нападение на российскую землю заставляет нервничать лидеров военного альянса НАТО и западных стран, а это означает, что эти события могут оказаться для Киева большим разочарованием», — подчеркнул Гарднер. Он также напомнил, что США дистанцировались от попытки вторжения ВСУ в Россию. По словам американских представителей, они якобы не поощряли и не будут поощрять удары украинских военных внутри России. Украинские диверсанты прорвались на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был введен режим КТО. На следующий день он был отменен. Обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин предложил отодвинуть от приграничных районов РФ украинские войска во избежание обстрелов ВСУ.