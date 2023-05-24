У экс-владельцев «Русграда», строившей аэропорт Кольцово, арестовали имущество

У экс-владельцев компании, строившей аэропорт Кольцово, арестовали имущество

24 мая 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

Суд наложил арест на имущество Михаила и Павла Абсалямова по делу о взяскании убытков, причиненных «Русграду» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Суд наложил арест на деньги и имущество экс-владельцев компании «Русград», строившей аэропорт Кольцово и выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», Михаила и Павла Абсолямова, а также Евгения Брулева. Общая сумма арестованного имущества составила порядка 50 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Определение о принятии обеспечительных мер в отношении денежных средств и имущества Михаила Абсалямова суд вынес 3 мая, арест наложен в пределах 27,1 млн рублей. 11 мая арест в пределах 11,4 млн рублей наложили на средства и имущество Павла Абсалямова. У Евгения Брулева арестовали 11,6 млн рублей. Меры были приняты в рамках обособленного спора о взыскании убытков, причиненных «Русграду» Абсалямовыми и Брулевым. Компания «Русград» занималась строительством аэропорта Кольцово, выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», гостиницы «Анжело». Осенью 2021 года началась процедура банкротства компании, которая продолжается до сих пор.

Суд наложил арест на деньги и имущество экс-владельцев компании «Русград», строившей аэропорт Кольцово и выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», Михаила и Павла Абсолямова, а также Евгения Брулева. Общая сумма арестованного имущества составила порядка 50 млн рублей. Информация об этом появилась в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области. Определение о принятии обеспечительных мер в отношении денежных средств и имущества Михаила Абсалямова суд вынес 3 мая, арест наложен в пределах 27,1 млн рублей. 11 мая арест в пределах 11,4 млн рублей наложили на средства и имущество Павла Абсалямова. У Евгения Брулева арестовали 11,6 млн рублей. Меры были приняты в рамках обособленного спора о взыскании убытков, причиненных «Русграду» Абсалямовыми и Брулевым. Компания «Русград» занималась строительством аэропорта Кольцово, выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО», гостиницы «Анжело». Осенью 2021 года началась процедура банкротства компании, которая продолжается до сих пор.