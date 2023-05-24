В России соберут первую партию российских пистолетов «Удав» в июне

25 мая 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Пистолет «Удав» пригоден для применения всеми родами войск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К середине июня текущего года на Ижевском механическом заводе (Ижмех) соберут первую партию новейших девятимиллиметровых пистолетов 6П72 «Удав». Об этом рассказал информированный источник. «Первую партию „Удавов“ на ижевских мощностях планируется собрать к 15 июня, после чего они пройдут контрольные испытания. Если по их итогам пистолеты подтвердят соответствие заявленным техническим характеристикам, то на Ижмехе начнется их полномасштабное серийное производство и поставки в войска», — сообщил собеседник РИА Новости. «Удав» успешно завершил войсковую эксплуатацию в 2019 году. В различных условиях пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества, что делает его пригодным для применения всеми родами войск. Отмечается, что для «Удава» создали новую конструкцию магазина, по которой визуально или тактильно можно определить количество оставшихся патронов. Ранее в России испытали новое ракетное оружие «Гермес». Комплекс предназначен для поражения танков, бронетехники и малоскоростных летательных аппаратов на дальности до 100 километров.

К середине июня текущего года на Ижевском механическом заводе (Ижмех) соберут первую партию новейших девятимиллиметровых пистолетов 6П72 «Удав». Об этом рассказал информированный источник. «Первую партию „Удавов“ на ижевских мощностях планируется собрать к 15 июня, после чего они пройдут контрольные испытания. Если по их итогам пистолеты подтвердят соответствие заявленным техническим характеристикам, то на Ижмехе начнется их полномасштабное серийное производство и поставки в войска», — сообщил собеседник РИА Новости. «Удав» успешно завершил войсковую эксплуатацию в 2019 году. В различных условиях пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества, что делает его пригодным для применения всеми родами войск. Отмечается, что для «Удава» создали новую конструкцию магазина, по которой визуально или тактильно можно определить количество оставшихся патронов. Ранее в России испытали новое ракетное оружие «Гермес». Комплекс предназначен для поражения танков, бронетехники и малоскоростных летательных аппаратов на дальности до 100 километров.