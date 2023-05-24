В Пермском крае расширили запретную лесную зону

В Пермском крае запрет на посещение лесов ввели в 24 муниципалитетах

25 мая 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Власти боятся пожаров в лесах Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Пермском крае власти запретили жителям ходить в леса в ряде территорий. Речь идет о 24 лесничествах, а причиной стала высокая пожароопасность в Прикамье, рассказали в региональном минприроды. «На период с 25 до 29 мая вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Веслянского, Гайнского, Красновишерского, Вайского, Чердынского, Косинского, Кочевского, Березниковского, Соликамского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Сивинского, Добрянского, Закамского, Пермского, Лысьвенского, Очерского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств. Причина — установление 4-го и 5-го классов пожарной опасности (высокая и чрезвычайная пожарная опасность)», — сообщается на сайте минприроды. Ранее из-за опасности лесных пожаров власти Прикамья ввели особый противопожарный режим. Размер штрафов за разведение огня увеличен в 2,5 раза.

В Пермском крае власти запретили жителям ходить в леса в ряде территорий. Речь идет о 24 лесничествах, а причиной стала высокая пожароопасность в Прикамье, рассказали в региональном минприроды. «На период с 25 до 29 мая вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Веслянского, Гайнского, Красновишерского, Вайского, Чердынского, Косинского, Кочевского, Березниковского, Соликамского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Сивинского, Добрянского, Закамского, Пермского, Лысьвенского, Очерского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств. Причина — установление 4-го и 5-го классов пожарной опасности (высокая и чрезвычайная пожарная опасность)», — сообщается на сайте минприроды. Ранее из-за опасности лесных пожаров власти Прикамья ввели особый противопожарный режим. Размер штрафов за разведение огня увеличен в 2,5 раза.