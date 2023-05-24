24 мая 2023

В Пермском крае расширили запретную лесную зону

В Пермском крае запрет на посещение лесов ввели в 24 муниципалитетах
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Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, лес, лесоповал, бурелом
Власти боятся пожаров в лесах Фото:
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В Пермском крае власти запретили жителям ходить в леса в ряде территорий. Речь идет о 24 лесничествах, а причиной стала высокая пожароопасность в Прикамье, рассказали в региональном минприроды.

«На период с 25 до 29 мая вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Веслянского, Гайнского, Красновишерского, Вайского, Чердынского, Косинского, Кочевского, Березниковского, Соликамского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Сивинского, Добрянского, Закамского, Пермского, Лысьвенского, Очерского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств. Причина — установление 4-го и 5-го классов пожарной опасности (высокая и чрезвычайная пожарная опасность)», — сообщается на сайте минприроды.

Ранее из-за опасности лесных пожаров власти Прикамья ввели особый противопожарный режим. Размер штрафов за разведение огня увеличен в 2,5 раза.

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В Пермском крае власти запретили жителям ходить в леса в ряде территорий. Речь идет о 24 лесничествах, а причиной стала высокая пожароопасность в Прикамье, рассказали в региональном минприроды. «На период с 25 до 29 мая вводится ограничение пребывания граждан в лесах на территории Веслянского, Гайнского, Красновишерского, Вайского, Чердынского, Косинского, Кочевского, Березниковского, Соликамского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского, Сивинского, Добрянского, Закамского, Пермского, Лысьвенского, Очерского, Осинского, Кунгурского, Кишертского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств. Причина — установление 4-го и 5-го классов пожарной опасности (высокая и чрезвычайная пожарная опасность)», — сообщается на сайте минприроды. Ранее из-за опасности лесных пожаров власти Прикамья ввели особый противопожарный режим. Размер штрафов за разведение огня увеличен в 2,5 раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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