26 мая 2023

Пермский градозащитник Галицкий пожаловался в Минобороны на плакат с буквой Z. Скрин

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Прощание с погибшим в СВО Денисом Ф. Дом офицеров. Пермь., своих не бросаем, z войска, сво, фомин денис, банер z  на доме офицеров
Плакат с буквой Z размещен на фасаде здания Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Градозащитник Денис Галицкий обратился в Минобороны РФ из-за плаката с буквой Z, который разметили на фасаде Дома офицеров в Перми. По его мнению, вывеска нарушает закон о рекламе, а использование латиницы недопустимо в сфере применения государственного языка. Ведомство ответило градозащитнику.

«Сообщаю вам, что латинские буквы Z и V стали символам освобождения Украины от неонацистов. Официальной версии значения этих символов нет, но люди размещают их в знак поддержки денацификации и демилитаризации Украины. В символе Z зашифрована фраза „Zа Победу“ и „Zадача будет выполнена“, буква V означает „Сила V правде“», — говорится в ответном письме ведомства. Документ опубликован в telegram-канале Галицкого.

Плакат с Z в поддержку российских войск вывесили на Доме офицеров в апреле прошлого года. Ранее такой же символ появился на здании заксобрания Прикамья.

В Минобороны объяснили, почему на Доме офицеров висит плакат с буквой Z
В Минобороны объяснили, почему на Доме офицеров висит плакат с буквой Z

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Градозащитник Денис Галицкий обратился в Минобороны РФ из-за плаката с буквой Z, который разметили на фасаде Дома офицеров в Перми. По его мнению, вывеска нарушает закон о рекламе, а использование латиницы недопустимо в сфере применения государственного языка. Ведомство ответило градозащитнику. «Сообщаю вам, что латинские буквы Z и V стали символам освобождения Украины от неонацистов. Официальной версии значения этих символов нет, но люди размещают их в знак поддержки денацификации и демилитаризации Украины. В символе Z зашифрована фраза „Zа Победу“ и „Zадача будет выполнена“, буква V означает „Сила V правде“», — говорится в ответном письме ведомства. Документ опубликован в telegram-канале Галицкого. Плакат с Z в поддержку российских войск вывесили на Доме офицеров в апреле прошлого года. Ранее такой же символ появился на здании заксобрания Прикамья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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