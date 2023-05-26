Плакат с буквой Z размещен на фасаде здания Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Градозащитник Денис Галицкий обратился в Минобороны РФ из-за плаката с буквой Z, который разметили на фасаде Дома офицеров в Перми. По его мнению, вывеска нарушает закон о рекламе, а использование латиницы недопустимо в сфере применения государственного языка. Ведомство ответило градозащитнику.

«Сообщаю вам, что латинские буквы Z и V стали символам освобождения Украины от неонацистов. Официальной версии значения этих символов нет, но люди размещают их в знак поддержки денацификации и демилитаризации Украины. В символе Z зашифрована фраза „Zа Победу“ и „Zадача будет выполнена“, буква V означает „Сила V правде“», — говорится в ответном письме ведомства. Документ опубликован в telegram-канале Галицкого.

Плакат с Z в поддержку российских войск вывесили на Доме офицеров в апреле прошлого года. Ранее такой же символ появился на здании заксобрания Прикамья.