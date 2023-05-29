Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области помогли разработать проект благоустройства города Краснодона в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
«Специалисты департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области помогли коллегам из Краснодона подготовить проект благоустройства городских территорий. Это сделано для участия во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», — указано в посте канала.
Сообщается, что помощь от курганских властей Краснодон получил в рамках соглашения между правительством региона и администрацией города в ЛНР. В посте канала также указано, что в случае победы Краснодон получит финансовую поддержку из федерального бюджета на возрождение парка. «Новая концепция сохранит исторический потенциал территории — братскую могилу шахтеров, монументы, увековечивающие подвиг молодогвардейцев, и другие памятники, совместив их с современными тенденциями развития городских территорий», — сообщают в telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Шумков подписал соглашение с администрацией города Краснодон из ЛНР. Главы подписали документ в День государственного флага России.
Курганские власти помогли в разработке проекта для благоустройства города из ЛНР
Фото: telegram-канал «Курганская область официально»
В городе из ЛНР планируют после победы возродить парк
Фото: telegram-канал «Курганская область официально»
Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области помогли разработать проект благоустройства города Краснодона в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Специалисты департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области помогли коллегам из Краснодона подготовить проект благоустройства городских территорий. Это сделано для участия во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», — указано в посте канала. Сообщается, что помощь от курганских властей Краснодон получил в рамках соглашения между правительством региона и администрацией города в ЛНР. В посте канала также указано, что в случае победы Краснодон получит финансовую поддержку из федерального бюджета на возрождение парка. «Новая концепция сохранит исторический потенциал территории — братскую могилу шахтеров, монументы, увековечивающие подвиг молодогвардейцев, и другие памятники, совместив их с современными тенденциями развития городских территорий», — сообщают в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Шумков подписал соглашение с администрацией города Краснодон из ЛНР. Главы подписали документ в День государственного флага России.