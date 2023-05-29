Чиновники курганского правительства придумали проект парка для города из ЛНР. Фото

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Встреча жителей дома по улице Кирова, 98 с застройщиком многоэтажного дома Бабочкиным Александром. Курган, генплан, проектирование, планирование, проект, карта города
Курганские власти помогли городу из ЛНР (архивное фото) Фото:

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области помогли разработать проект благоустройства города Краснодона в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Специалисты департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области помогли коллегам из Краснодона подготовить проект благоустройства городских территорий. Это сделано для участия во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», — указано в посте канала.

Сообщается, что помощь от курганских властей Краснодон получил в рамках соглашения между правительством региона и администрацией города в ЛНР. В посте канала также указано, что в случае победы Краснодон получит финансовую поддержку из федерального бюджета на возрождение парка. «Новая концепция сохранит исторический потенциал территории — братскую могилу шахтеров, монументы, увековечивающие подвиг молодогвардейцев, и другие памятники, совместив их с современными тенденциями развития городских территорий», — сообщают в telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Шумков подписал соглашение с администрацией города Краснодон из ЛНР. Главы подписали документ в День государственного флага России.

Курганские власти помогли в разработке проекта для благоустройства города из ЛНР
Курганские власти помогли в разработке проекта для благоустройства города из ЛНР
Фото:
В городе из ЛНР планируют после победы возродить парк
В городе из ЛНР планируют после победы возродить парк
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Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области помогли разработать проект благоустройства города Краснодона в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Специалисты департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области помогли коллегам из Краснодона подготовить проект благоустройства городских территорий. Это сделано для участия во Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», — указано в посте канала. Сообщается, что помощь от курганских властей Краснодон получил в рамках соглашения между правительством региона и администрацией города в ЛНР. В посте канала также указано, что в случае победы Краснодон получит финансовую поддержку из федерального бюджета на возрождение парка. «Новая концепция сохранит исторический потенциал территории — братскую могилу шахтеров, монументы, увековечивающие подвиг молодогвардейцев, и другие памятники, совместив их с современными тенденциями развития городских территорий», — сообщают в telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор Шумков подписал соглашение с администрацией города Краснодон из ЛНР. Главы подписали документ в День государственного флага России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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