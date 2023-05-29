На пост главы Суксуна претендуют два заместителя экс-мэра

Депутаты думы Суксунского округа должны определиться с новым главой 8 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Суксунском округе Пермского края определились кандидаты на должность главы местной администрации. По результатам конкурсного отбора в финал прошли Вера Бунакова и Екатерина Усова. Обе являются заместителями экс-руководителя муниципалитета Павла Третьякова. Информация появилась в паблике думы Суксунского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Конкурсная комиссия рекомендует на рассмотрение депутатам думы Суксунского городского округа двух кандидатов: Усову Екатерину Александровну, Бунакову Веру Павловну», — сообщили в представительном органе. Бунакова временно исполняет обязанности главы округа после увольнения с должности Третьякова. В администрации она возглавляет финансовое управление. Усова является начальником отдела капстроительства в мэрии.

Заседание муниципальной думы, на котором депутаты заслушают программы кандидатов и определятся с будущим главой территории, назначено на 8 июня. Третьяков покинул пост главы Суксунского округа в марте этого года.