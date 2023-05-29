На пост главы Суксуна претендуют два заместителя экс-мэра

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Гордума. Доклад Тефтелева. Челябинск, карточка для голосования
Депутаты думы Суксунского округа должны определиться с новым главой 8 июня Фото:

В Суксунском округе Пермского края определились кандидаты на должность главы местной администрации. По результатам конкурсного отбора в финал прошли Вера Бунакова и Екатерина Усова. Обе являются заместителями экс-руководителя муниципалитета Павла Третьякова. Информация появилась в паблике думы Суксунского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Конкурсная комиссия рекомендует на рассмотрение депутатам думы Суксунского городского округа двух кандидатов: Усову Екатерину Александровну, Бунакову Веру Павловну», — сообщили в представительном органе. Бунакова временно исполняет обязанности главы округа после увольнения с должности Третьякова. В администрации она возглавляет финансовое управление. Усова является начальником отдела капстроительства в мэрии.

Заседание муниципальной думы, на котором депутаты заслушают программы кандидатов и определятся с будущим главой территории, назначено на 8 июня. Третьяков покинул пост главы Суксунского округа в марте этого года.

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В Суксунском округе Пермского края определились кандидаты на должность главы местной администрации. По результатам конкурсного отбора в финал прошли Вера Бунакова и Екатерина Усова. Обе являются заместителями экс-руководителя муниципалитета Павла Третьякова. Информация появилась в паблике думы Суксунского округа в соцсети «ВКонтакте». «Конкурсная комиссия рекомендует на рассмотрение депутатам думы Суксунского городского округа двух кандидатов: Усову Екатерину Александровну, Бунакову Веру Павловну», — сообщили в представительном органе. Бунакова временно исполняет обязанности главы округа после увольнения с должности Третьякова. В администрации она возглавляет финансовое управление. Усова является начальником отдела капстроительства в мэрии. Заседание муниципальной думы, на котором депутаты заслушают программы кандидатов и определятся с будущим главой территории, назначено на 8 июня. Третьяков покинул пост главы Суксунского округа в марте этого года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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