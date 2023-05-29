Предприятие уволило пермяка, который продал металл и купил чай и сладости

Пермяк решил сдать металлолом, который мешался на территории предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Березников (Пермский край) уволили с предприятия за якобы кражу металла с производства. Пермяк подал иск в суд, где требовал заставить бывшего работодателя изменить формулировку причины увольнения. В оправдание рабочий заявил, что решил сдать ненужный металл в металлолом, а вырученные деньги потратил на чай и сладости в комнату отдыха для коллег, сообщается в решении на сайте городского суда.

«Истец указывает, что с территории предприятия планировался вывоз мусора: металлоконструкций (обрез) и различного металлического хлама в виде ведер из-под краски, с целью сдачи на металлолом. Полученные денежные средства были израсходованы на общие нужды предприятия (пополнение запасов комнаты отдыха работников предприятия: чай, кофе, сладости и т. п.)», — говорится в решении.

По словам березниковца, решение об утилизации лишнего металлического хлама было принято после устного поручения руководства. Документально указа не поступало. Позже руководство обвинило сотрудника в краже и обратилось в полицию. Там дело не стали заводить в виду отсутствия состава преступления. Однако, работодатели все равно уволили рабочего по п. 7 ч. 1 ст. 81 трудового кодекса РФ (увольнение сотрудника, обслуживающего товарные или денежные ценности, в связи с утратой доверия). Пермяк смог оспорить незаконное решение в суде. Судья постановил признать незаконным увольнение сотрудника по данной статье и изменить формулировку на расторжение договора по инициативе работника.