Автобусы 8, 9, 23, 31, 51, 60с, 158к будут перемещаться по другим направлениям Фото: Илья Московец © URA.RU

На северо-западе Челябинска в воскресенье 4 июня с 8 до 15 часов закроют движение из-за Всероссийского полумарафона «Забег.РФ». Свои маршруты временно изменят автобусы 8, 9, 23, 31, 51, 60С, 158К. Об этом сообщили в пресс-службе миндортранса региона.

«Автобусы 8, 9, 23, 31, 51, 60с, 158к временно изменят свои маршруты на северо-западе. В воскресенье 4 июня с 8 до 15 часов на время Всероссийского полумарафона „ЗаБег. РФ“ будет закрыто движение на участках от улиц Татищева и Салавата Юлаева до 250-летия Челябинска, от Братьев Кашириных до Салавата-Юлаева, от Салават- Юлаева до Академика Макеева, От Университетской набережной до Академика Макеева, Чичерина, Малышева, Молодогвардейцев, поаорота на Мелькомбинат, также в районе дома 56 до Университетской набережной», — сообщили в ведомстве.

Автобусы перенаправят по следующим направлениям: 8 — Мамина — Братьев Кашириных — Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Мамина; 9 — Мамина — Комсомольский проспект — Чичерина — проспект Победы — Новоградский проспект — Петра Столыпина; 9 (обратно) Петра Столыпина — Новоградский проспект — Петра Сумина — Татищева — проспект Радионова — Новоградский проспект — проспект Победы — Чичерина — Комсомольский проспект — Мамина; 23 маршрут — 47-й микрорайон — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Энтузиастов — Худякова — Доватора — Воровского — Блюхера — ТК Кольцо; 31 автобус — ЧМК — Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Чичерина — ЧМК; 51 — Поселок Сосновка — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных— Чичерина; 51 автобус (обратно) Чичерина — 250-летия Челябинска — 40-летия Победы — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — поселок Сосновка; 60с — Сад «Надежда» — Профессора Благих — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Энгельса — проспект Ленина — Лесопарковая — Худякова — Плотина — Лыжных Батальонов — «Сад Вишневый»; 158к отправят по маршруту — микрорайон «Белый хутор» — Академика Макеева. Водителей просят сохранять бдительность и заранее планировать свой маршрут.

Автобусы 8, 9, 23, 31, 51, 60с, 158к временно изменят свои маршруты на северо-западе Карта: соц.сети миндортранса г. Челябинск