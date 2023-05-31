Мэр Екатеринбурга выступит на «Ночи музыки»

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Открытие барельефов двух глав Екатеринбурга - Евгения Ройзмана и Александра Высокинского - в мэрии. Екатеринбург , орлов алексей
С музыкальной композицией Алексей Орлов пока не определился Фото:
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Ural Music Night

Одним из хэдлайнеров музыкального фестиваля «Ночь музыки» станет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом заявил директор фестиваля Евгений Горенбург на заседании Совета представителей иностранных государств, где обсуждается программа празднования 300-летнего юбилея города.

«Мэр Екатеринбурга выступит в качестве артиста на «Ночи музыки», — передает слова Горенбурга корреспондент URA.RU. «Количество мест в «Синара Центре» ограничено», — пошутил глава города. С музыкальной композицией Орлов пока не определился.

В прошлом году фестиваль «Ночь музыки» начался с выступления свердловских политиков, бизнесменов и деятелей культуры города в Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Музыкантом на один вечер стал и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

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Одним из хэдлайнеров музыкального фестиваля «Ночь музыки» станет мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Об этом заявил директор фестиваля Евгений Горенбург на заседании Совета представителей иностранных государств, где обсуждается программа празднования 300-летнего юбилея города. «Мэр Екатеринбурга выступит в качестве артиста на «Ночи музыки», — передает слова Горенбурга корреспондент URA.RU. «Количество мест в «Синара Центре» ограничено», — пошутил глава города. С музыкальной композицией Орлов пока не определился. В прошлом году фестиваль «Ночь музыки» начался с выступления свердловских политиков, бизнесменов и деятелей культуры города в Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Музыкантом на один вечер стал и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
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