В Тюмени из реки достали тело утонувшей девушки

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Поиски утонувших. Тюмень
Водолазы искали тело тюменки с 30 мая Фото:

В Тюмени водолазы нашли тело 18-летней девушки, которая утонула 30 мая в районе моста Челюскинцев. Об этом URA.RU рассказали в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

«Водолазные работы на реке Тура прекращены. Водолазы ТОСЭР извлекли тело девушки из воды», — сообщили URA.RU в службе.

Трагедия произошла утром 30 мая. С моста Челюскинцев упали двое человек: 18-летняя девушка и ее 21-летний спутник. Тело молодого человека было найдено в тот же день. В следственном управлении СК РФ по Тюменской области начали доследственную проверку.

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В Тюмени водолазы нашли тело 18-летней девушки, которая утонула 30 мая в районе моста Челюскинцев. Об этом URA.RU рассказали в Тюменской областной службе экстренного реагирования. «Водолазные работы на реке Тура прекращены. Водолазы ТОСЭР извлекли тело девушки из воды», — сообщили URA.RU в службе. Трагедия произошла утром 30 мая. С моста Челюскинцев упали двое человек: 18-летняя девушка и ее 21-летний спутник. Тело молодого человека было найдено в тот же день. В следственном управлении СК РФ по Тюменской области начали доследственную проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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