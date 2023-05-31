В Тюмени из реки достали тело утонувшей девушки

Водолазы искали тело тюменки с 30 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водолазы нашли тело 18-летней девушки, которая утонула 30 мая в районе моста Челюскинцев. Об этом URA.RU рассказали в Тюменской областной службе экстренного реагирования.

«Водолазные работы на реке Тура прекращены. Водолазы ТОСЭР извлекли тело девушки из воды», — сообщили URA.RU в службе.

Трагедия произошла утром 30 мая. С моста Челюскинцев упали двое человек: 18-летняя девушка и ее 21-летний спутник. Тело молодого человека было найдено в тот же день. В следственном управлении СК РФ по Тюменской области начали доследственную проверку.