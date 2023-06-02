MK: Пугачева запретила продавать свой замок в Грязи и намерена вернуться в Россию

02 июня 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Алла Пугачева и Максим Галкин (признан инагентом в РФ) не хотят продавать замок в Грязи Фото: Зураб Джавахадзе © URA.RU Российская певица Алла Пугачева не планирует продавать замок в городе Грязи (Московской области) и планирует в дальнейшем возвращаться в Россию. Об этом рассказали источники, близкие к исполнительнице. «Привязанность звездной пары [Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан инагентом в РФ)] к имуществу [замку в Грязи], — слишком много вложено в это место чувств, эмоций. <…> Замок продавать не станут. <…> [Артистка] не собирается отказываться от поездок в Россию», — уточнили спикеры журналистам из MK.RU . Также они отметили, что певица надеется, что с ее супруга Галкина снимут статус иностранного агента. Ранее шоумен Стас Барецкий заявлял, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей и хочет превратить его в крематорий. Далее выяснилось, что эти заявления оказались шуткой. В последний раз Пугачева посещала Россию, приезжая на похороны модельера Валентина Юдашкина.

Российская певица Алла Пугачева не планирует продавать замок в городе Грязи (Московской области) и планирует в дальнейшем возвращаться в Россию. Об этом рассказали источники, близкие к исполнительнице. «Привязанность звездной пары [Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан инагентом в РФ)] к имуществу [замку в Грязи], — слишком много вложено в это место чувств, эмоций. <…> Замок продавать не станут. <…> [Артистка] не собирается отказываться от поездок в Россию», — уточнили спикеры журналистам из MK.RU. Также они отметили, что певица надеется, что с ее супруга Галкина снимут статус иностранного агента. Ранее шоумен Стас Барецкий заявлял, что купил замок Пугачевой за 450 миллионов рублей и хочет превратить его в крематорий. Далее выяснилось, что эти заявления оказались шуткой. В последний раз Пугачева посещала Россию, приезжая на похороны модельера Валентина Юдашкина.