02 июня 2023

В Свердловской области поймали пьяного чиновника, нарушавшего противопожарный режим. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновник, закон, власть, заседание, депутат
Мужчина отдыхал на озере Сусан и собирался готовить уху на костре Фото:
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Пожары в Свердловской области

В поселке Асбестовский на озере Сусан (Алапаевск, Свердловская область) патруль обнаружил пьяного нарушителя противопожарного режима, который представился чиновником из Нижнего Тагила, сообщили в соцсетях. Мужчина не реагировал на замечания и собирался готовить уху на костре.

«Один из патрулей нашел пьяного нарушителя противопожарного режима, который собирался готовить уху на костре на озере Сусан. Мужчина представился чиновником из Нижнего Тагила, он не реагировал на замечания проверяющих», — пишет telegram-канал «Не для протокола».

На мужчину составят административный протокол. «Ему предстоит неприятный разговор с работодателем», — отметили в telegram-канале.

Корреспондент URA.RU отправил запросы в администрации Нижнего Тагила и Алапаевска. Ответы на момент публикации новости не поступили.

Противопожарный режим в Свердловской области ввели с 15 апреля. В Екатеринбурге такой режим действует с 8 апреля. В период действия данного режима на территории региона запрещено сжигать мусор, сухую траву, разводить костры в металлических емкостях, бочках и мангалах. Также, согласно этому режиму, нельзя посещать леса. Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды и ловят нарушителей. Сотни свердловчан привлечены к ответственности за нарушение режима.

Мужчину поймали на озере Сусан
Мужчину поймали на озере Сусан
Фото:

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В поселке Асбестовский на озере Сусан (Алапаевск, Свердловская область) патруль обнаружил пьяного нарушителя противопожарного режима, который представился чиновником из Нижнего Тагила, сообщили в соцсетях. Мужчина не реагировал на замечания и собирался готовить уху на костре. «Один из патрулей нашел пьяного нарушителя противопожарного режима, который собирался готовить уху на костре на озере Сусан. Мужчина представился чиновником из Нижнего Тагила, он не реагировал на замечания проверяющих», — пишет telegram-канал «Не для протокола». На мужчину составят административный протокол. «Ему предстоит неприятный разговор с работодателем», — отметили в telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запросы в администрации Нижнего Тагила и Алапаевска. Ответы на момент публикации новости не поступили. Противопожарный режим в Свердловской области ввели с 15 апреля. В Екатеринбурге такой режим действует с 8 апреля. В период действия данного режима на территории региона запрещено сжигать мусор, сухую траву, разводить костры в металлических емкостях, бочках и мангалах. Также, согласно этому режиму, нельзя посещать леса. Сотрудники МЧС регулярно проводят рейды и ловят нарушителей. Сотни свердловчан привлечены к ответственности за нарушение режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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