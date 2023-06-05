В мэрии выпустили срочное обращение к свердловчанам после массового отравления сидром в РФ

Свердловчан призвали не покупать сомнительный алкоголь после массового отравления сидром

06 июня 2023 в 07:14 Размер текста - 17 +

Жителей Лесного просят не покупать алкоголь без маркировки Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России После массового отравления сидром в Ульяновской области в мэрии Лесного (Свердловская область) призвали жителей не покупать алкогольную продукцию без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе города. «Уважаемые жители Лесного, ни в коем случае не покупайте алкоголь без знаков специальной маркировки. Если вам известны случаи нарушения порядка учета, хранения и оборота спиртной продукции, то сообщайте по телефону 9-75-55», — пишет пресс-служба Лесного в соцсети «ВКонтакте». В Димитровграде Ульяновской области 5 июня десятки человек погибли после употребления суррогатного сидра, число пострадавших составляет 33 человека. После этого в России полностью заблокировали перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». В Екатеринбурге после массового отравления сидром в регионах РФ проверят алкомаркеты.

После массового отравления сидром в Ульяновской области в мэрии Лесного (Свердловская область) призвали жителей не покупать алкогольную продукцию без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе города. «Уважаемые жители Лесного, ни в коем случае не покупайте алкоголь без знаков специальной маркировки. Если вам известны случаи нарушения порядка учета, хранения и оборота спиртной продукции, то сообщайте по телефону 9-75-55», — пишет пресс-служба Лесного в соцсети «ВКонтакте». В Димитровграде Ульяновской области 5 июня десятки человек погибли после употребления суррогатного сидра, число пострадавших составляет 33 человека. После этого в России полностью заблокировали перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». В Екатеринбурге после массового отравления сидром в регионах РФ проверят алкомаркеты.