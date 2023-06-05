В мэрии выпустили срочное обращение к свердловчанам после массового отравления сидром в РФ

После массового отравления сидром в Ульяновской области в мэрии Лесного (Свердловская область) призвали жителей не покупать алкогольную продукцию без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе города.
«Уважаемые жители Лесного, ни в коем случае не покупайте алкоголь без знаков специальной маркировки. Если вам известны случаи нарушения порядка учета, хранения и оборота спиртной продукции, то сообщайте по телефону 9-75-55», — пишет пресс-служба Лесного в соцсети «ВКонтакте».
В Димитровграде Ульяновской области 5 июня десятки человек погибли после употребления суррогатного сидра, число пострадавших составляет 33 человека. После этого в России полностью заблокировали перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». В Екатеринбурге после массового отравления сидром в регионах РФ проверят алкомаркеты.
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