05 июня 2023

В мэрии выпустили срочное обращение к свердловчанам после массового отравления сидром в РФ

Свердловчан призвали не покупать сомнительный алкоголь после массового отравления сидром
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Алкоголь. Тюмень, пиво, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Жителей Лесного просят не покупать алкоголь без маркировки Фото:
новость из сюжета
Массовое отравление сидром в регионах России

После массового отравления сидром в Ульяновской области в мэрии Лесного (Свердловская область) призвали жителей не покупать алкогольную продукцию без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе города.

«Уважаемые жители Лесного, ни в коем случае не покупайте алкоголь без знаков специальной маркировки. Если вам известны случаи нарушения порядка учета, хранения и оборота спиртной продукции, то сообщайте по телефону 9-75-55», — пишет пресс-служба Лесного в соцсети «ВКонтакте».

В Димитровграде Ульяновской области 5 июня десятки человек погибли после употребления суррогатного сидра, число пострадавших составляет 33 человека. После этого в России полностью заблокировали перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». В Екатеринбурге после массового отравления сидром в регионах РФ проверят алкомаркеты.

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После массового отравления сидром в Ульяновской области в мэрии Лесного (Свердловская область) призвали жителей не покупать алкогольную продукцию без маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе города. «Уважаемые жители Лесного, ни в коем случае не покупайте алкоголь без знаков специальной маркировки. Если вам известны случаи нарушения порядка учета, хранения и оборота спиртной продукции, то сообщайте по телефону 9-75-55», — пишет пресс-служба Лесного в соцсети «ВКонтакте». В Димитровграде Ульяновской области 5 июня десятки человек погибли после употребления суррогатного сидра, число пострадавших составляет 33 человека. После этого в России полностью заблокировали перемещение производимого компанией «Анди» сидра «Мистер сидр». В Екатеринбурге после массового отравления сидром в регионах РФ проверят алкомаркеты.
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