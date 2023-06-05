05 июня 2023

Свердловского подростка не станут возвращать в спецшколу, где его насиловали

Суд призвал не возвращать в спецшколу изнасилованного свердловского подростка
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Суд рекомендовал не возвращать ребенка в спецучреждение Фото:
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Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Подростка, которого насиловали в екатеринбургской спецшколе №124, запретили возвращать в учреждение, где он получил психологическую травму. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов.

«Судья А.С. Филимонов удовлетворил заявление адвокатов и обязал полицию воздержаться от принудительного возвращения ребенка в спецшколу № 124», — сообщил Краснов. Он отметил, что судья принял во внимание состояние ребенка, которому насилие в спецшколе принесло серьезную психологическую травму.

9 июня юристы во время судебного заседания в Асбесте будут добиваться того, чтобы ребенку, который подвергся насилию, разрешили досрочно покинуть спецшколу. Это требование обусловлено психологической травмой мальчика.

В начале апреля в екатеринбургской спецшколе №124 произошел скандал — двоих подростков обвинили в изнасиловании сверстников. Подозреваемых задержали, несмотря на попытку побега. Суд отправил их под стражу до принятия решения.

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Подростка, которого насиловали в екатеринбургской спецшколе №124, запретили возвращать в учреждение, где он получил психологическую травму. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. «Судья А.С. Филимонов удовлетворил заявление адвокатов и обязал полицию воздержаться от принудительного возвращения ребенка в спецшколу № 124», — сообщил Краснов. Он отметил, что судья принял во внимание состояние ребенка, которому насилие в спецшколе принесло серьезную психологическую травму. 9 июня юристы во время судебного заседания в Асбесте будут добиваться того, чтобы ребенку, который подвергся насилию, разрешили досрочно покинуть спецшколу. Это требование обусловлено психологической травмой мальчика. В начале апреля в екатеринбургской спецшколе №124 произошел скандал — двоих подростков обвинили в изнасиловании сверстников. Подозреваемых задержали, несмотря на попытку побега. Суд отправил их под стражу до принятия решения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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