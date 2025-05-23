Митрополит Кульберг высказался об инциденте со школьницей и иконой в Екатеринбурге

Митрополит Кульберг сравнил поход на ЕГЭ с боевым заданием на СВО

23 мая 2025 в 18:52 Размер текста - 17 +

Евгений Кульберг высказался об инциденте в гимназии Фото: Илья Московец © URA.RU Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) сравнил поход на ЕГЭ с боевым заданием для участников спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал, комментируя новость о школьнице из Екатеринбурга, которая пришла на ЕГЭ с иконой. «Для ребенка поход на ЕГЭ, это серьезное испытание. Как выход на боевое задание для бойца СВО. Никого не удивляют иконочки, которые наши ребята берут с собой в бой. Важно, понимать, что Бог и Его помощь рядом. Учительница здесь должна быть не только контролером-надсмотрщиком, но наставником, призванным поддержать ребенка, подбодрить, помочь преодолеть его волнение», — написал Кульберг в telegram-канале. Он считает, что молитва уместна перед экзаменом и после него. И отмечает, что молиться можно и без иконы. «В связи со всем сказанным может быть стоило бы задаться другим вопросом — не перегружает ли форма сдачи ЕГЭ психику ребенка настолько, что эта тревога бывает для него невыносима? Почему девочка, очевидно способная при других обстоятельствах жить без постоянного контакта с иконой, в данном случае не может спокойно и уверено сдать экзамен и испытывает потребность в такого рода подкреплениях? Если дети понесли на экзамен таблетки и иконы, возможно, с этим экзаменом или с ажиотажем вокруг него что-то не так?» — задается вопросами митрополит. Инцидент произошел утром в гимназии №39 во время сдачи экзамена по литературе. Школьница призналась URA.RU, что икона для нее является оберегом. Она понимала, что пройти в аудиторию с ней нельзя и оставила ее у входа. Претензий к сотрудникам школы у девушки нет. В городской администрации заявляли URA.RU, что иконы нет в перечне допустимых предметов на ЕГЭ. А свердловский министр образования Светлана Тренихина заявила, что школьница не пыталась пройти на экзамен с иконкой и никого не спрашивала, можно ли это сделать. Экзамен прошел в спокойной обстановке. После завершения выпускники забрали свои вещи, которые оставили у входа в кабинет, и покинули гимназию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) сравнил поход на ЕГЭ с боевым заданием для участников спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал, комментируя новость о школьнице из Екатеринбурга, которая пришла на ЕГЭ с иконой. «Для ребенка поход на ЕГЭ, это серьезное испытание. Как выход на боевое задание для бойца СВО. Никого не удивляют иконочки, которые наши ребята берут с собой в бой. Важно, понимать, что Бог и Его помощь рядом. Учительница здесь должна быть не только контролером-надсмотрщиком, но наставником, призванным поддержать ребенка, подбодрить, помочь преодолеть его волнение», — написал Кульберг в telegram-канале. Он считает, что молитва уместна перед экзаменом и после него. И отмечает, что молиться можно и без иконы. «В связи со всем сказанным может быть стоило бы задаться другим вопросом — не перегружает ли форма сдачи ЕГЭ психику ребенка настолько, что эта тревога бывает для него невыносима? Почему девочка, очевидно способная при других обстоятельствах жить без постоянного контакта с иконой, в данном случае не может спокойно и уверено сдать экзамен и испытывает потребность в такого рода подкреплениях? Если дети понесли на экзамен таблетки и иконы, возможно, с этим экзаменом или с ажиотажем вокруг него что-то не так?» — задается вопросами митрополит. Инцидент произошел утром в гимназии №39 во время сдачи экзамена по литературе. Школьница призналась URA.RU, что икона для нее является оберегом. Она понимала, что пройти в аудиторию с ней нельзя и оставила ее у входа. Претензий к сотрудникам школы у девушки нет. В городской администрации заявляли URA.RU, что иконы нет в перечне допустимых предметов на ЕГЭ. А свердловский министр образования Светлана Тренихина заявила, что школьница не пыталась пройти на экзамен с иконкой и никого не спрашивала, можно ли это сделать. Экзамен прошел в спокойной обстановке. После завершения выпускники забрали свои вещи, которые оставили у входа в кабинет, и покинули гимназию.