В США раскрыли, как Украина подорвала «Северные потоки»

WP: власти США за три месяца знали о планах Киева взорвать «Северные потоки»

06 июня 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Шесть украинских водолазов совершили подрыв «Северных потоков», пишет WP Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Для подрыва «Северных потоков» украинские военные использовали шесть водолазов, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему ВСУ. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Полученные ЦРУ сведения говорили о том, что украинские военные использовали шесть водолазов, которые подчинялись непосредственно главкому ВСУ», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что американские власти получили информацию о планах Киева на проведение атаки на «Северный поток» за три месяца до теракта. Газета запросила комментарии у властей Украины и ЦРУ, однако они отказались отвечать. Ранее источник, цитируемый изданием Süddeutsche Zeitung, сообщал, что одним из возможных исполнителей подрыва на трубопроводах системы «Северный поток» является украинский военнослужащий. Указывается, что подозреваемый мог находиться на яхте Andromeda, на которой, предположительно, доставили взрывчатку для атаки. Независимая экспедиция впервые была допущена в зону взрывов на «Северных потоках». Исследователям удалось обнаружить на месте происшествия военный ботинок, передает «Утро.ру».

Для подрыва «Северных потоков» украинские военные использовали шесть водолазов, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему ВСУ. Об этом сообщает американская газета The Washington Post. «Полученные ЦРУ сведения говорили о том, что украинские военные использовали шесть водолазов, которые подчинялись непосредственно главкому ВСУ», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что американские власти получили информацию о планах Киева на проведение атаки на «Северный поток» за три месяца до теракта. Газета запросила комментарии у властей Украины и ЦРУ, однако они отказались отвечать. Ранее источник, цитируемый изданием Süddeutsche Zeitung, сообщал, что одним из возможных исполнителей подрыва на трубопроводах системы «Северный поток» является украинский военнослужащий. Указывается, что подозреваемый мог находиться на яхте Andromeda, на которой, предположительно, доставили взрывчатку для атаки. Независимая экспедиция впервые была допущена в зону взрывов на «Северных потоках». Исследователям удалось обнаружить на месте происшествия военный ботинок, передает «Утро.ру».