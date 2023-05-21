Посол РФ Нечаев: Германия скрывает неудобные факты о взрывах на «Северных потоках»

22 мая 2023 в 04:07 Размер текста - 17 +

Германию обвинили в сокрытии неудобных фактов о взрывах на «Северных потоках» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Германия продолжает игнорировать запросы Москвы о предоставлении информации о ходе расследования диверсий на «‎Северных потоках»‎. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. По его мнению, стране выгодно замалчивать «неудобные факты» о случившемся. «Однако создается впечатление, что здесь [в Германии] больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», — сказал Нечаев в беседе с «Известиями». По его мнению, Берлин одна из наиболее заинтересованных сторон в этом вопросе, поэтому там должны разобраться в случившемся. Посол уточнил, что расследование терактов на газопроводах продолжается, однако страна не спешит раскрыть хоть какие-то результаты. Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на расследования европейских журналистов сообщила, что двух украинцев подозревают в теракте на «Северных потоках». Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймуш Херш обвинил США и службу ЦРУ в подрыве газопроводов. Надзорные органы европейских стран не хотели начинать расследование. Авторы немецкой газеты Die Zeit нашли украинский след в подрыве газопроводов. Однако в Киеве опровергли информацию о причастности Украины к диверсиям.

Германия продолжает игнорировать запросы Москвы о предоставлении информации о ходе расследования диверсий на «‎Северных потоках»‎. Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. По его мнению, стране выгодно замалчивать «неудобные факты» о случившемся. «Однако создается впечатление, что здесь [в Германии] больше заинтересованы в сокрытии неудобных фактов», — сказал Нечаев в беседе с «Известиями». По его мнению, Берлин одна из наиболее заинтересованных сторон в этом вопросе, поэтому там должны разобраться в случившемся. Посол уточнил, что расследование терактов на газопроводах продолжается, однако страна не спешит раскрыть хоть какие-то результаты. Накануне немецкая газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на расследования европейских журналистов сообщила, что двух украинцев подозревают в теракте на «Северных потоках». Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Американский журналист Сеймуш Херш обвинил США и службу ЦРУ в подрыве газопроводов. Надзорные органы европейских стран не хотели начинать расследование. Авторы немецкой газеты Die Zeit нашли украинский след в подрыве газопроводов. Однако в Киеве опровергли информацию о причастности Украины к диверсиям.