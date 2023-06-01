01 июня 2023

SZ: исполнитель теракта на «Северных потоках» служил в ВСУ

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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Мужчина мог находиться на яхте, которая якобы доставила взрывчатку Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Военнослужащий ВСУ может быть одним из исполнителей взрыва на трубопроводах «Северного потока». Об этом заявили источники.

«Одним из исполнителей теракта на трубопроводах системы „Северный поток“ мог быть украинский военнослужащий», — передает слова источника издание Süddeutsche Zeitung. Уточняется, что подозреваемый мог находиться на яхте Andromeda, на которой якобы доставили взрывчатку для совершения теракта.

Подрыв газопроводов произошел в ночь на 26 сентября. Журналист издания Spiegel заявил, что появились доказательства причастности к теракту Киева. Ранее журналист газеты Neue Zürcher Zeitung заявил, что обвинение России в участии в подрыве трубопроводов является «полной чушью», пишет МК.

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Военнослужащий ВСУ может быть одним из исполнителей взрыва на трубопроводах «Северного потока». Об этом заявили источники. «Одним из исполнителей теракта на трубопроводах системы „Северный поток“ мог быть украинский военнослужащий», — передает слова источника издание Süddeutsche Zeitung. Уточняется, что подозреваемый мог находиться на яхте Andromeda, на которой якобы доставили взрывчатку для совершения теракта. Подрыв газопроводов произошел в ночь на 26 сентября. Журналист издания Spiegel заявил, что появились доказательства причастности к теракту Киева. Ранее журналист газеты Neue Zürcher Zeitung заявил, что обвинение России в участии в подрыве трубопроводов является «полной чушью», пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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