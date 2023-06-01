SZ: исполнитель теракта на «Северных потоках» служил в ВСУ 01 июня 2023 в 23:15 Размер текста - 17 + Мужчина мог находиться на яхте, которая якобы доставила взрывчатку Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Военнослужащий ВСУ может быть одним из исполнителей взрыва на трубопроводах «Северного потока». Об этом заявили источники. «Одним из исполнителей теракта на трубопроводах системы „Северный поток“ мог быть украинский военнослужащий», — передает слова источника издание Süddeutsche Zeitung. Уточняется, что подозреваемый мог находиться на яхте Andromeda, на которой якобы доставили взрывчатку для совершения теракта. Подрыв газопроводов произошел в ночь на 26 сентября. Журналист издания Spiegel заявил, что появились доказательства причастности к теракту Киева. Ранее журналист газеты Neue Zürcher Zeitung заявил, что обвинение России в участии в подрыве трубопроводов является «полной чушью», пишет МК . Военнослужащий ВСУ может быть одним из исполнителей взрыва на трубопроводах «Северного потока». Об этом заявили источники. «Одним из исполнителей теракта на трубопроводах системы „Северный поток“ мог быть украинский военнослужащий», — передает слова источника издание Süddeutsche Zeitung. Уточняется, что подозреваемый мог находиться на яхте Andromeda, на которой якобы доставили взрывчатку для совершения теракта. Подрыв газопроводов произошел в ночь на 26 сентября. Журналист издания Spiegel заявил, что появились доказательства причастности к теракту Киева. Ранее журналист газеты Neue Zürcher Zeitung заявил, что обвинение России в участии в подрыве трубопроводов является «полной чушью», пишет МК. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям