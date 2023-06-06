06 июня 2023

Бастрыкин заинтересовался делом об обрушении потолка на женщину с ребенком в Тюмени

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту обрушения потолка в квартире в Тюмени Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе и результатах проверки по факту обрушения потолка на женщину с ребенком в квартире в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Глава СК России затребовал доклад об итогах проверки по факту обрушения потолочного покрытия на женщину с ребенком в квартире в г. Тюмени. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о ее результатах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Ранее URA.RU сообщали, что в Тюмени в квартире с ремонтом от застройщика обрушился слой штукатурки с потолка. Пострадала женщина и ее несовершеннолетний ребенок.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе и результатах проверки по факту обрушения потолка на женщину с ребенком в квартире в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Глава СК России затребовал доклад об итогах проверки по факту обрушения потолочного покрытия на женщину с ребенком в квартире в г. Тюмени. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Тюменской области Александра Кублякова доклад об установленных в ходе проведенных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о ее результатах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». Ранее URA.RU сообщали, что в Тюмени в квартире с ремонтом от застройщика обрушился слой штукатурки с потолка. Пострадала женщина и ее несовершеннолетний ребенок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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