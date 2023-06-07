Челябинские спасатели опубликовали список запрещенных пляжей

08 июня 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

За купание в запрещенных местах взимают штрафы от 500 до двух тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В список мест, запрещенных к купанию в Челябинске, попали 36 адресов. О том, что нарушителям запрета грозят штрафы, URA.RU сообщили в пресс-службе управления безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города. «За купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность в размере от 500 до двух тысяч рублей. Ведомства патрулируют запрещенные для купания места», — заявили URA.RU в УБЖ. В Ленинском районе запрещено купание на пруду «Девичьи слезы» и шести точках озера Смолино: Сухомесово, рядом с перекачивающей насосной станции;

Рядом с пересечением Бобруйской и Новороссийской;

Береговой, Бирская 4-я;

Береговой, Ямпольская 1-я;

В районе домов Хуторной, 84 и 86;

Пляж «Восход» в районе Новороссийской, 88. В Центральном районе запрет распространяется на 16 участков. Среди них два находятся на реке Миасс: рядом с бизнес-домом «Петровский» по Труда, 84 и в районе Университетской набережной,36 и плотины «Коммунар». Среди других водных объектов купаться нельзя: Севернее пляжа «Городской» (250 метров до плотины Шершневского гидроузла);

Пляж «Каспийский берег» (в районе дамбы Шершневского гидроузла);

Восточная часть пляжа «Белый парус» (250 метров до дамбы Шершневского гидроузла);

На берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский Бор;

Вблизи проезжей части Западного шоссе по Лыжных Батальонов, 7а;

Первый километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища;

«Шершневский Каменный карьер» Челябинский городской бор;

Карьер «Голубой», юго-восточная часть Челябинского городского бора;

Карьер «Изумрудный» юго-западная часть Челябинского городского бора;

Карьер «Сопливчик» Челябинский городской бор, возле областного госпиталя для ветеранов войн;

Карповый пруд в западной части Шершней;

Карьер в микрорайоне Градский Прииск. В Металлургическом районе запрет распространился на карьер в районе Байкальской, гаражных кооперативов №502 и №504. В Советском районе купание запрещено на озере Синеглазово у Подгорной, озере Исаково у Морозова и пруде Новосинеглазово у Челябинской, 20. В Калининском районе плавать нельзя: Рядом с Набережной, 7в, 9а, 11 и 11а;

В районе сквера имени Челюскинцев (со стороны городской больницы № 5);

Перед пешеходным мостом на остров Заячий по Болейко, 2;

Справа от пешеходного моста на Заячий у Болейко, 4;

Напротив торгового комплекса «Набережный» по Кирова, 27;

Юго-западнее зала органной и камерной музыки «Родина» по Кирова, 78;

Рядом с пешеходным мостом на Мелькомбинат 2 напротив Университетской Набережной, 40;

У Российской, 32.

В список мест, запрещенных к купанию в Челябинске, попали 36 адресов. О том, что нарушителям запрета грозят штрафы, URA.RU сообщили в пресс-службе управления безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города. «За купание в запрещенных местах предусмотрена административная ответственность в размере от 500 до двух тысяч рублей. Ведомства патрулируют запрещенные для купания места», — заявили URA.RU в УБЖ. В Ленинском районе запрещено купание на пруду «Девичьи слезы» и шести точках озера Смолино: В Центральном районе запрет распространяется на 16 участков. Среди них два находятся на реке Миасс: рядом с бизнес-домом «Петровский» по Труда, 84 и в районе Университетской набережной,36 и плотины «Коммунар». Среди других водных объектов купаться нельзя: В Металлургическом районе запрет распространился на карьер в районе Байкальской, гаражных кооперативов №502 и №504. В Советском районе купание запрещено на озере Синеглазово у Подгорной, озере Исаково у Морозова и пруде Новосинеглазово у Челябинской, 20. В Калининском районе плавать нельзя: