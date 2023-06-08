Семья, на которую подала в суд мэрия Челябинска, согласилась выехать из временного жилья

Многодетная семья из Челябинска, на которую мэрия подала в суд из-за отказа выезжать из временного жилья, переедет в социальное жилье в коммерческий найм. Такое решение им озвучила глава города Наталья Котова 9 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Семье Коняевых предложено рассмотреть жилье из муниципального фонда в коммерческий найм. Такое решение им озвучила Наталья Котова в ходе личного приема», — уточнили URA.RU в мэрии.
Семья согласилась на подбор квартир из муниципального фонда. На такое жилье можно рассчитывать при наличии оснований на период трудовой деятельности.
Мэрия подала в суд на Коняевых, когда они отказались выселиться из маневренного жилья. До этого у семьи из десяти человек была квартира на 15 квадратных метров. По программе переселения их временно поместили в две двухкомнатные квартиры общей площадью 100 квадратных метров. Когда строительство закончилось им предложили однокомнатную квартиру на 31 квадратный метр, но Коняевы отказались выезжать из большей жилплощади.
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