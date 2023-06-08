Семья, на которую подала в суд мэрия Челябинска, согласилась выехать из временного жилья

09 июня 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Семья сменит временные квартиры на жилье из муниципального фонда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Многодетная семья из Челябинска, на которую мэрия подала в суд из-за отказа выезжать из временного жилья, переедет в социальное жилье в коммерческий найм. Такое решение им озвучила глава города Наталья Котова 9 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Семье Коняевых предложено рассмотреть жилье из муниципального фонда в коммерческий найм. Такое решение им озвучила Наталья Котова в ходе личного приема», — уточнили URA.RU в мэрии. Семья согласилась на подбор квартир из муниципального фонда. На такое жилье можно рассчитывать при наличии оснований на период трудовой деятельности. Мэрия подала в суд на Коняевых, когда они отказались выселиться из маневренного жилья. До этого у семьи из десяти человек была квартира на 15 квадратных метров. По программе переселения их временно поместили в две двухкомнатные квартиры общей площадью 100 квадратных метров. Когда строительство закончилось им предложили однокомнатную квартиру на 31 квадратный метр, но Коняевы отказались выезжать из большей жилплощади.

Многодетная семья из Челябинска, на которую мэрия подала в суд из-за отказа выезжать из временного жилья, переедет в социальное жилье в коммерческий найм. Такое решение им озвучила глава города Наталья Котова 9 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «Семье Коняевых предложено рассмотреть жилье из муниципального фонда в коммерческий найм. Такое решение им озвучила Наталья Котова в ходе личного приема», — уточнили URA.RU в мэрии. Семья согласилась на подбор квартир из муниципального фонда. На такое жилье можно рассчитывать при наличии оснований на период трудовой деятельности. Мэрия подала в суд на Коняевых, когда они отказались выселиться из маневренного жилья. До этого у семьи из десяти человек была квартира на 15 квадратных метров. По программе переселения их временно поместили в две двухкомнатные квартиры общей площадью 100 квадратных метров. Когда строительство закончилось им предложили однокомнатную квартиру на 31 квадратный метр, но Коняевы отказались выезжать из большей жилплощади.