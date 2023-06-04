Мэрия Челябинска оставит многодетную семью во временных квартирах до решения суда

05 июня 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Семья останется в двух временных двухкомнатных квартирах до решения суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многодетная семья, которую власти Челябинска выселяют из временного жилья через суд, отказалась рассматривать законные варианты вместо маневренных квартир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Семья Коняевых, владеет однокомнатной квартирой площадью 15,7 квадратных метра. В рамках переселения им предложены 900 тысяч рублей или квартира площадью 31 квадратный метр. Они отказались покидать временно предоставленные квартиры общей площадью 100,5 квадратных метров и рассматривать законные варианты», — уточнили URA.RUв мэрии. Семья требует улучшить их жилищные условия, передав им новую квартиру на 31 квадратный метр и одну из временных двухкомнатных квартир. Такой вариант законодательством не предусмотрен. В мэрии подтвердили обращение в суд и заверили, что до решения по иску семья останется проживать в двух временных квартирах. Коняевым дана информация о иных мерах поддержки и улучшении жилья. О том, что мэрия подала в суд на принудительное выселение Коняевых, семья сообщила в социальных сетях. После публикаций в региональных СМИ СУ СКР началась доследственная проверка.

Многодетная семья, которую власти Челябинска выселяют из временного жилья через суд, отказалась рассматривать законные варианты вместо маневренных квартир. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Семья Коняевых, владеет однокомнатной квартирой площадью 15,7 квадратных метра. В рамках переселения им предложены 900 тысяч рублей или квартира площадью 31 квадратный метр. Они отказались покидать временно предоставленные квартиры общей площадью 100,5 квадратных метров и рассматривать законные варианты», — уточнили URA.RUв мэрии. Семья требует улучшить их жилищные условия, передав им новую квартиру на 31 квадратный метр и одну из временных двухкомнатных квартир. Такой вариант законодательством не предусмотрен. В мэрии подтвердили обращение в суд и заверили, что до решения по иску семья останется проживать в двух временных квартирах. Коняевым дана информация о иных мерах поддержки и улучшении жилья. О том, что мэрия подала в суд на принудительное выселение Коняевых, семья сообщила в социальных сетях. После публикаций в региональных СМИ СУ СКР началась доследственная проверка.