В Пермском крае осудили водителя снегоуборщика, устроившего смертельное ДТП

Пермского снегоуборщика приговорили к 1,5 года лишения свободы за смертельную аварию

13 июня 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Виновник получил 1,5 года в колонии поселения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чусовом (Пермский край) осудили водителя снегоуборщика, который устроил ДТП со смертельным исходом зимой. Дорожная техника выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой, водитель которой погиб. Виновного приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселения, сообщается на сайте Чусовского суда. «Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 1 год 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в колонии-поселении», — сообщается на сайте. Владельца транспортного средства обязали выплатить каждому члену семьи погибшего по два млн рублей. ДТП произошло 2 января 2023 года на трассе «Полазна-Чусовой». Трактор очищал на дороге снег, во время движения часть снегоуборщика занесло на встречную полосу, где ехал Wolksvagen. В результате столкновения водитель легкового авто погиба на месте. Занос произошел из-за того, что водитель трактора в нарушение правил дорожного движение совершил наезд отвалом погрузчика на ограждение проезжей части.

В Чусовом (Пермский край) осудили водителя снегоуборщика, который устроил ДТП со смертельным исходом зимой. Дорожная техника выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой, водитель которой погиб. Виновного приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселения, сообщается на сайте Чусовского суда. «Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 1 год 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в колонии-поселении», — сообщается на сайте. Владельца транспортного средства обязали выплатить каждому члену семьи погибшего по два млн рублей. ДТП произошло 2 января 2023 года на трассе «Полазна-Чусовой». Трактор очищал на дороге снег, во время движения часть снегоуборщика занесло на встречную полосу, где ехал Wolksvagen. В результате столкновения водитель легкового авто погиба на месте. Занос произошел из-за того, что водитель трактора в нарушение правил дорожного движение совершил наезд отвалом погрузчика на ограждение проезжей части.