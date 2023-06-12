12 июня 2023

В Пермском крае осудили водителя снегоуборщика, устроившего смертельное ДТП

Пермского снегоуборщика приговорили к 1,5 года лишения свободы за смертельную аварию
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Виновник получил 1,5 года в колонии поселения Фото:

В Чусовом (Пермский край) осудили водителя снегоуборщика, который устроил ДТП со смертельным исходом зимой. Дорожная техника выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой, водитель которой погиб. Виновного приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселения, сообщается на сайте Чусовского суда.

«Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 1 год 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в колонии-поселении», — сообщается на сайте. Владельца транспортного средства обязали выплатить каждому члену семьи погибшего по два млн рублей.

ДТП произошло 2 января 2023 года на трассе «Полазна-Чусовой». Трактор очищал на дороге снег, во время движения часть снегоуборщика занесло на встречную полосу, где ехал Wolksvagen. В результате столкновения водитель легкового авто погиба на месте. Занос произошел из-за того, что водитель трактора в нарушение правил дорожного движение совершил наезд отвалом погрузчика на ограждение проезжей части.

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В Чусовом (Пермский край) осудили водителя снегоуборщика, который устроил ДТП со смертельным исходом зимой. Дорожная техника выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой, водитель которой погиб. Виновного приговорили к 1,5 года лишения свободы в колонии-поселения, сообщается на сайте Чусовского суда. «Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 1 год 6 месяцев, с отбыванием основного наказания в колонии-поселении», — сообщается на сайте. Владельца транспортного средства обязали выплатить каждому члену семьи погибшего по два млн рублей. ДТП произошло 2 января 2023 года на трассе «Полазна-Чусовой». Трактор очищал на дороге снег, во время движения часть снегоуборщика занесло на встречную полосу, где ехал Wolksvagen. В результате столкновения водитель легкового авто погиба на месте. Занос произошел из-за того, что водитель трактора в нарушение правил дорожного движение совершил наезд отвалом погрузчика на ограждение проезжей части.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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