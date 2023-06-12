Челябинский стоматолог не платил подчиненным зарплату

Осужденный не выплачивал зарплату трем работникам Фото: Алиса Курганская © URA.RU

В Аше (Челябинская область) руководитель частной стоматологии длительное время не выплачивал зарплату и отпускные своим сотрудникам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Приговором судьи руководитель частной стоматологии осужден по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации). Осужденный с октября 2020-го по август 2022 года не выплачивал зарплату трем работникам», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Задолженность по зарплате, в том числе компенсация за неиспользованный отпуск, составила свыше 222 тысяч рублей. Виновному суд назначил штрафа в размере 100 тысяч рублей, а сам руководитель в итоге рассчитался со своими работниками.