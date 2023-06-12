Жители Сургута обвинили пожарных в отказе помогать дачникам

13 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Дачникам пришлось несколько раз звонить в службу спасения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Сургута обвинили пожарных в отказе выезжать на дачи после звонка в службу спасения. Об этом URA.RU сообщил сургутянин на условиях анонимности. «В выходные заметили густой дым в дачном кооперативе „Виктория“. Позвонили в 112, где нас соединили с пожарной охраной. Сообщили им о том, что на дачах что-то горит. На что получили ответ от диспетчера: „А вы сходите и посмотрите, что там горит, а потом уже сообщайте нам“», — сообщил собеседник. Как рассказал мужчина, ему и соседям пришлось еще несколько раз набирать экстренные службы, чтобы на дачи направили пожарных. Как позже оказалось, густой дым появился из-за горящей травы, которую жег на участке один из дачников. В пресс-службе МЧС журналисту URA.RU сообщили, что они ни разу не отказывались выезжать на вызов. «Мы всегда выезжаем, даже если вызов ложный. Уже после разбираемся, кто и зачем звонил. В этом случае экипаж также был направлен. Не знаем, кто им отказал. Это точно не про нашу службу», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте произошел взрыв на складе с горючим. Во время крупного пожара в дачном кооперативе «Виктория» взорвалась бочка с маслом, хранящаяся на складе ГСМ у одного из садоводов.

Жители Сургута обвинили пожарных в отказе выезжать на дачи после звонка в службу спасения. Об этом URA.RU сообщил сургутянин на условиях анонимности. «В выходные заметили густой дым в дачном кооперативе „Виктория“. Позвонили в 112, где нас соединили с пожарной охраной. Сообщили им о том, что на дачах что-то горит. На что получили ответ от диспетчера: „А вы сходите и посмотрите, что там горит, а потом уже сообщайте нам“», — сообщил собеседник. Как рассказал мужчина, ему и соседям пришлось еще несколько раз набирать экстренные службы, чтобы на дачи направили пожарных. Как позже оказалось, густой дым появился из-за горящей травы, которую жег на участке один из дачников. В пресс-службе МЧС журналисту URA.RU сообщили, что они ни разу не отказывались выезжать на вызов. «Мы всегда выезжаем, даже если вызов ложный. Уже после разбираемся, кто и зачем звонил. В этом случае экипаж также был направлен. Не знаем, кто им отказал. Это точно не про нашу службу», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте произошел взрыв на складе с горючим. Во время крупного пожара в дачном кооперативе «Виктория» взорвалась бочка с маслом, хранящаяся на складе ГСМ у одного из садоводов.