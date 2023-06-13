В гордуме Челябинска отменяют провальную реформу экс-губернатора

14 июня 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Депутаты Челябинска признали неэффективным эксперимент, длившийся с 2014 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ликвидация райсоветов, внутригородского деления и возвращение к прямым выборам депутатов в Челябинске вызваны отсутствием положительного эффекта экспериментальной реформы местного самоуправления. Об этом заявили URA.RU 14 июня в городской думе. «Реформирование в значительной степени было экспериментом. Власти уже тогда заявляли, что этот опыт может быть принят и распространен на другие города в случае, если окажется эффективным. Почти десятилетняя практика функционирования Челябинского городского округа в этих условиях не выявила существенных плюсов двухуровневой системы», — пояснили в пресс-службе думы. Как заметил глава фракции «ЕР» в гордуме Денис Лапотышкин, самостоятельность семи внутригородских районов оказалась в реальности весьма ограниченной. По сути, она свелась только к вопросам благоустройства. Системные же направления — транспорт, коммунальная инфраструктура, дизайн-код и прочие — так и сохранились на общегородском уровне. «Поскольку у внутригородских районов нет своих источников доходов, они обеспечиваются за счет доходов области и города. При этом межбюджетные трансферты затягивают процесса исполнения бюджета. Введение внутригородского деления привело и к росту управленческих расходов на содержание представительных и исполнительных органов местного самоуправления районов», — добавил депутат гордумы, Почетный гражданин города Челябинска Аркадий Шафигулин. Реформу МСУ в качестве эксперимента провели в Челябинске в 2014 году при экс-губернаторе Борисе Дубровском. С этого момента областной центр включает в себя формально самостоятельные внутригородские районы: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский, Тракторозаводский, Центральный. «Откат» эксперимента предусматривает ликвидацию семи районных советов. Вместо 170 районных депутатов, делегирующих своих представителей в думу, ее вновь станут выбирать напрямую челябинцы. Состав думы предположительно сократится с 49 до 37 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ликвидация райсоветов, внутригородского деления и возвращение к прямым выборам депутатов в Челябинске вызваны отсутствием положительного эффекта экспериментальной реформы местного самоуправления. Об этом заявили URA.RU 14 июня в городской думе. «Реформирование в значительной степени было экспериментом. Власти уже тогда заявляли, что этот опыт может быть принят и распространен на другие города в случае, если окажется эффективным. Почти десятилетняя практика функционирования Челябинского городского округа в этих условиях не выявила существенных плюсов двухуровневой системы», — пояснили в пресс-службе думы. Как заметил глава фракции «ЕР» в гордуме Денис Лапотышкин, самостоятельность семи внутригородских районов оказалась в реальности весьма ограниченной. По сути, она свелась только к вопросам благоустройства. Системные же направления — транспорт, коммунальная инфраструктура, дизайн-код и прочие — так и сохранились на общегородском уровне. «Поскольку у внутригородских районов нет своих источников доходов, они обеспечиваются за счет доходов области и города. При этом межбюджетные трансферты затягивают процесса исполнения бюджета. Введение внутригородского деления привело и к росту управленческих расходов на содержание представительных и исполнительных органов местного самоуправления районов», — добавил депутат гордумы, Почетный гражданин города Челябинска Аркадий Шафигулин. Реформу МСУ в качестве эксперимента провели в Челябинске в 2014 году при экс-губернаторе Борисе Дубровском. С этого момента областной центр включает в себя формально самостоятельные внутригородские районы: Калининский, Курчатовский, Ленинский, Металлургический, Советский, Тракторозаводский, Центральный. «Откат» эксперимента предусматривает ликвидацию семи районных советов. Вместо 170 районных депутатов, делегирующих своих представителей в думу, ее вновь станут выбирать напрямую челябинцы. Состав думы предположительно сократится с 49 до 37 человек.