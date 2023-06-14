Бастрыкин взялся за дело об убийстве, совершенном в Свердловской области 20 лет назад

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об убийстве, которое было совершено в 2003 году в Асбесте (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Глава СК РФ затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2003 году в Асбесте. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пишет информационный центр СК РФ в Telegram.
К Бастрыкину в приемную в соцсети «ВКонтакте» обратился брат убитого мужчины. Он сообщил, что виновные в преступлении до сих пор не установлены и не привлечены к уголовной ответственности, отметили в СК РФ. Свердловские следователи продолжают расследовать уголовное дело.
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