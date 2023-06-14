14 июня 2023

Бастрыкин взялся за дело об убийстве, совершенном в Свердловской области 20 лет назад

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поручил главе свердловского СК представить доклад о ходе расследования Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об убийстве, которое было совершено в 2003 году в Асбесте (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Глава СК РФ затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2003 году в Асбесте. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пишет информационный центр СК РФ в Telegram.

К Бастрыкину в приемную в соцсети «ВКонтакте» обратился брат убитого мужчины. Он сообщил, что виновные в преступлении до сих пор не установлены и не привлечены к уголовной ответственности, отметили в СК РФ. Свердловские следователи продолжают расследовать уголовное дело.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об убийстве, которое было совершено в 2003 году в Асбесте (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК РФ затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2003 году в Асбесте. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пишет информационный центр СК РФ в Telegram. К Бастрыкину в приемную в соцсети «ВКонтакте» обратился брат убитого мужчины. Он сообщил, что виновные в преступлении до сих пор не установлены и не привлечены к уголовной ответственности, отметили в СК РФ. Свердловские следователи продолжают расследовать уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...