Бастрыкин взялся за дело об убийстве, совершенном в Свердловской области 20 лет назад

15 июня 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил главе свердловского СК представить доклад о ходе расследования Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об убийстве, которое было совершено в 2003 году в Асбесте (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК РФ затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2003 году в Асбесте. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пишет информационный центр СК РФ в Telegram. К Бастрыкину в приемную в соцсети «ВКонтакте» обратился брат убитого мужчины. Он сообщил, что виновные в преступлении до сих пор не установлены и не привлечены к уголовной ответственности, отметили в СК РФ. Свердловские следователи продолжают расследовать уголовное дело.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об убийстве, которое было совершено в 2003 году в Асбесте (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Глава СК РФ затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2003 году в Асбесте. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — пишет информационный центр СК РФ в Telegram. К Бастрыкину в приемную в соцсети «ВКонтакте» обратился брат убитого мужчины. Он сообщил, что виновные в преступлении до сих пор не установлены и не привлечены к уголовной ответственности, отметили в СК РФ. Свердловские следователи продолжают расследовать уголовное дело.