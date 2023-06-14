Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента в Челябинске, при котором травмировался ребенок

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку инцидента на детской площадки в Челябинске, на которой ребенок травмировал позвоночник. Как сообщает пресс-служба ведомства, руководителю СКР по региону Петру Решетникову поручено доложить о результатах проверки.
«Глава ведомства обратился к руководителю челябинского управления СКР Петру Решетникову. Он поручил представить доклад о ходе проверки по факту травмирования малолетнего при катании на карусели», — сообщает пресс-служба СК РФ.
В ведомстве отметили, что в региональном управлении проверка уже проводится. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Ребенок получил травму при падении с карусели. Мать ребенка требует правоохранительные органы привлечь к ответственности виновных.
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