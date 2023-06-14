В Пермском крае подняли в воздух истребители МиГ-31 для проведения учений

В Пермском крае истребительного авиаполк Центрального военного округа провели учения. Летчики на самолетах МиГ-31БМ в ходе патрулирования воздушного пространства успешно уничтожили условные цели, сообщается на сайте Минобороны.
«Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 БМ отработали патрулирование воздушного пространства и поиск воздушных целей с помощью бортовых радиолокационных станций „Заслон-М“. Обнаруженные цели были идентифицированы с помощью системы опознавания „свой-чужой“ и условно уничтожены электронными пусками ракет», — сообщает пресс-служба Минобороны.
Роль скоростных воздушных целей выполняли указанные истребители. Самолеты подлетали с различных направлений и высот на сверхзвуковых скоростях. Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано до 100 военнослужащих.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.