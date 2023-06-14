14 июня 2023

В Пермском крае подняли в воздух истребители МиГ-31 для проведения учений

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
Истребители успешно поразили условные цели Фото:

В Пермском крае истребительного авиаполк Центрального военного округа провели учения. Летчики на самолетах МиГ-31БМ в ходе патрулирования воздушного пространства успешно уничтожили условные цели, сообщается на сайте Минобороны.

«Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 БМ отработали патрулирование воздушного пространства и поиск воздушных целей с помощью бортовых радиолокационных станций „Заслон-М“. Обнаруженные цели были идентифицированы с помощью системы опознавания „свой-чужой“ и условно уничтожены электронными пусками ракет», — сообщает пресс-служба Минобороны.

Роль скоростных воздушных целей выполняли указанные истребители. Самолеты подлетали с различных направлений и высот на сверхзвуковых скоростях. Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано до 100 военнослужащих.

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В Пермском крае истребительного авиаполк Центрального военного округа провели учения. Летчики на самолетах МиГ-31БМ в ходе патрулирования воздушного пространства успешно уничтожили условные цели, сообщается на сайте Минобороны. «Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 БМ отработали патрулирование воздушного пространства и поиск воздушных целей с помощью бортовых радиолокационных станций „Заслон-М“. Обнаруженные цели были идентифицированы с помощью системы опознавания „свой-чужой“ и условно уничтожены электронными пусками ракет», — сообщает пресс-служба Минобороны. Роль скоростных воздушных целей выполняли указанные истребители. Самолеты подлетали с различных направлений и высот на сверхзвуковых скоростях. Всего в учебно-тренировочных полетах было задействовано до 100 военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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