15 июня 2023

Губернатор Махонин второй раз за месяц объявил карантин из-за бешенства в Добрянском округе

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , зона карантина
Посещать опасную территорию на период действия ограничительных мер запрещено Фото:

В Добрянском округе Пермского края второй раз за июнь вводится карантин по бешенству. Эпизоотический очаг обнаружен на территории садоводческого товарищества «Мичуринец». Это следует из указа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписан губернатором Дмитрием Махониным.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на отдельной территории Добрянского городского округа Пермского края», — сказано в указе. Неблагополучными территориями по бешенству животных определены также СНТ «Геофизик» и часть территории поселка Полазна.

На период действия карантина территорию садоводческого товарищества запрещено посещать посторонним лицам. Кроме того, запрещено проводить ярмарки, выставки, отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки.

Это уже второй за месяц случай введения карантина по бешенству в Добрянском округе. В начале июня эпизоотическим очагом заболевания был определен участок СНТ «Верхняя Полазна». Тогда специалисты обнаружили опасное заболевание у дикой лисы. Карантин по бешенству в мае этого года вводился также в Чернушинском городском округе.

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В Добрянском округе Пермского края второй раз за июнь вводится карантин по бешенству. Эпизоотический очаг обнаружен на территории садоводческого товарищества «Мичуринец». Это следует из указа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписан губернатором Дмитрием Махониным. «Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на отдельной территории Добрянского городского округа Пермского края», — сказано в указе. Неблагополучными территориями по бешенству животных определены также СНТ «Геофизик» и часть территории поселка Полазна. На период действия карантина территорию садоводческого товарищества запрещено посещать посторонним лицам. Кроме того, запрещено проводить ярмарки, выставки, отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки. Это уже второй за месяц случай введения карантина по бешенству в Добрянском округе. В начале июня эпизоотическим очагом заболевания был определен участок СНТ «Верхняя Полазна». Тогда специалисты обнаружили опасное заболевание у дикой лисы. Карантин по бешенству в мае этого года вводился также в Чернушинском городском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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