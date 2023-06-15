Губернатор Махонин второй раз за месяц объявил карантин из-за бешенства в Добрянском округе 16 июня 2023 в 20:32 Размер текста - 17 + Посещать опасную территорию на период действия ограничительных мер запрещено Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Добрянском округе Пермского края второй раз за июнь вводится карантин по бешенству. Эпизоотический очаг обнаружен на территории садоводческого товарищества «Мичуринец». Это следует из указа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписан губернатором Дмитрием Махониным. «Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на отдельной территории Добрянского городского округа Пермского края», — сказано в указе. Неблагополучными территориями по бешенству животных определены также СНТ «Геофизик» и часть территории поселка Полазна. На период действия карантина территорию садоводческого товарищества запрещено посещать посторонним лицам. Кроме того, запрещено проводить ярмарки, выставки, отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки. Это уже второй за месяц случай введения карантина по бешенству в Добрянском округе. В начале июня эпизоотическим очагом заболевания был определен участок СНТ «Верхняя Полазна». Тогда специалисты обнаружили опасное заболевание у дикой лисы. Карантин по бешенству в мае этого года вводился также в Чернушинском городском округе. В Добрянском округе Пермского края второй раз за июнь вводится карантин по бешенству. Эпизоотический очаг обнаружен на территории садоводческого товарищества «Мичуринец». Это следует из указа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ подписан губернатором Дмитрием Махониным. «Установить ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на отдельной территории Добрянского городского округа Пермского края», — сказано в указе. Неблагополучными территориями по бешенству животных определены также СНТ «Геофизик» и часть территории поселка Полазна. На период действия карантина территорию садоводческого товарищества запрещено посещать посторонним лицам. Кроме того, запрещено проводить ярмарки, выставки, отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки. Это уже второй за месяц случай введения карантина по бешенству в Добрянском округе. В начале июня эпизоотическим очагом заболевания был определен участок СНТ «Верхняя Полазна». Тогда специалисты обнаружили опасное заболевание у дикой лисы. Карантин по бешенству в мае этого года вводился также в Чернушинском городском округе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям