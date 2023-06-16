16 июня 2023
15 июня 2023

Пропавшую в Перми студентку нашли мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды с реки Кама на закате. Пермь, коммунальный мост, виды города пермь, река кама, ночная пермь
В последний раз девушку видели у моста Фото:

Пропавшую в Перми 18-летнюю студентку Ольгу обнаружили мертвой у берега реки Кама. Об этом рассказал отец девушки Сергей Ананьев.

«Кто это, поняли не сразу. Изначально даже непонятно было, что это женское тело, настолько сильно оно было изменено», — цитирует слова Ананьева сайт 59.ру.

Девушка пропала 22 октября 2022 года, оставив записку подругам из общежития Пермского национального исследовательского политехнического университета, где училась на первом курсе. В записке она распорядилась личными вещами и сообщила, что уходит. «Я больше не вывожу», — написала она.

Отец восемь месяцев искал дочь в акватории, исследуя берега и дно с помощью эхолота. В поисках Ольги он обращался к ясновидящим, большинство из которых сообщали, что его дочь мертва и даже указывали примерное место поисков. Тело студентки подняли в конце мая, идентификация с пропавшей произошла по одежде и брекетам.

Год назад стали известны подробности обнаружения тела пермячки Анны Стерляговой. СУ СК России по Пермскому краю сообщают, что погибшая была найдена в воде.

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Пропавшую в Перми 18-летнюю студентку Ольгу обнаружили мертвой у берега реки Кама. Об этом рассказал отец девушки Сергей Ананьев. «Кто это, поняли не сразу. Изначально даже непонятно было, что это женское тело, настолько сильно оно было изменено», — цитирует слова Ананьева сайт 59.ру. Девушка пропала 22 октября 2022 года, оставив записку подругам из общежития Пермского национального исследовательского политехнического университета, где училась на первом курсе. В записке она распорядилась личными вещами и сообщила, что уходит. «Я больше не вывожу», — написала она. Отец восемь месяцев искал дочь в акватории, исследуя берега и дно с помощью эхолота. В поисках Ольги он обращался к ясновидящим, большинство из которых сообщали, что его дочь мертва и даже указывали примерное место поисков. Тело студентки подняли в конце мая, идентификация с пропавшей произошла по одежде и брекетам. Год назад стали известны подробности обнаружения тела пермячки Анны Стерляговой. СУ СК России по Пермскому краю сообщают, что погибшая была найдена в воде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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