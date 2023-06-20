Челябинские ученики пожаловались на холодное питание в школьных столовых

Школьники считают, что еда слишком холодная, а на прием пищи дается мало времени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На холодное питание в школьных столовых Челябинска, после подведения итогов 2022 года, пожаловались более 40% учеников. Также школьников и родителей не устроило малое количество времени на прием пищи и большое количество людей в столовой, сообщила 20 июня в социальных сетях первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Вчера с коллегами из регионального Минобра подвели итоги завершающегося учебного года по обеспечению школьников горячим питанием. Отдельно хочу остановиться на жалобах на школьные обеды со стороны учеников и родителей. В минувшем учебном году число обращений уменьшилось, но, тем не менее, они есть. Более 40% от общего числа жалоб приходится на холодное питание», — написала Гехт в своем telegram-канале.

Гехт обратилась к родителям школьников с просьбой проявлять больше инициативы и наведываться в школьные столовые после жалоб детей самостоятельно. Кроме того, замгубернатора отметила необходимость создания в школах открытой информационной системы, которая позволяла бы получать обратную связь и от детей, и от их родителей в части качества школьного питания. По ее словам, замечания школьников будут учтены в новом учебном году.