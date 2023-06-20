Челябинские ученики пожаловались на холодное питание в школьных столовых

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
Школьники считают, что еда слишком холодная, а на прием пищи дается мало времени Фото:

На холодное питание в школьных столовых Челябинска, после подведения итогов 2022 года, пожаловались более 40% учеников. Также школьников и родителей не устроило малое количество времени на прием пищи и большое количество людей в столовой, сообщила 20 июня в социальных сетях первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Вчера с коллегами из регионального Минобра подвели итоги завершающегося учебного года по обеспечению школьников горячим питанием. Отдельно хочу остановиться на жалобах на школьные обеды со стороны учеников и родителей. В минувшем учебном году число обращений уменьшилось, но, тем не менее, они есть. Более 40% от общего числа жалоб приходится на холодное питание», — написала Гехт в своем telegram-канале.

Гехт обратилась к родителям школьников с просьбой проявлять больше инициативы и наведываться в школьные столовые после жалоб детей самостоятельно. Кроме того, замгубернатора отметила необходимость создания в школах открытой информационной системы, которая позволяла бы получать обратную связь и от детей, и от их родителей в части качества школьного питания. По ее словам, замечания школьников будут учтены в новом учебном году.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На холодное питание в школьных столовых Челябинска, после подведения итогов 2022 года, пожаловались более 40% учеников. Также школьников и родителей не устроило малое количество времени на прием пищи и большое количество людей в столовой, сообщила 20 июня в социальных сетях первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Вчера с коллегами из регионального Минобра подвели итоги завершающегося учебного года по обеспечению школьников горячим питанием. Отдельно хочу остановиться на жалобах на школьные обеды со стороны учеников и родителей. В минувшем учебном году число обращений уменьшилось, но, тем не менее, они есть. Более 40% от общего числа жалоб приходится на холодное питание», — написала Гехт в своем telegram-канале. Гехт обратилась к родителям школьников с просьбой проявлять больше инициативы и наведываться в школьные столовые после жалоб детей самостоятельно. Кроме того, замгубернатора отметила необходимость создания в школах открытой информационной системы, которая позволяла бы получать обратную связь и от детей, и от их родителей в части качества школьного питания. По ее словам, замечания школьников будут учтены в новом учебном году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...