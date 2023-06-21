Челябинский губернатор Текслер поменял структуру правительства региона

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Юбилейное заседание Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер сделал новые назначения в правительстве региона Фото:
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поменял структуру правительства региона. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правовых актов, там появилась новая должность — вице-губернатор по связям с новыми регионами РФ. Минтарифов теперь курирует первый вице-губернатор Виктор Мамин.

«В распределении обязанностей между заместителями губернатора Челябинской области, утвержденном указанным постановлением в разделе, касающемся обязанностей Мамина В. В. — первого замгубернатора Челябинской области, дополнить абзацами следующего содержания: „Контролирует реализацию единой государственной ценовой (тарифной) политики на территории Челябинской области и внедрение комплексных мер энергосбережения на объектах инженерной инфраструктуры в жилищно-коммунальном хозяйстве Челябинской области“. В разделе, касающемся обязанностей Шаля С. В. в абзаце седьмом слова „энергетики, тарифного регулирования“ исключить; абзацы тринадцатый, четырнадцатый и двадцать первый признать утратившими силу», — говорится в тексте постановления.

Ранее Мамин отвечал за работу аппарата, управления делами губернатора и областного правительства. Теперь к его полномочиям добавилось кураторство министерства тарифного регулирования и энергетики региона. За Шалем остались минстрой, министерство дорожного хозяйства и транспорта области, а также госкомитет охраны объектов культурного наследия.

«Передача минтарифов из блока Шаля связана с его необходимостью сосредоточиться на полной и своевременной реализации национальных проектов. Они, прежде всего, связаны со строительной отраслью, а также дорогами», — сообщил URA.RU источник в резиденции губернатора.

В пресс-службе правительства области от комментариев воздержались. Документ вступил в силу со дня опубликования. Должность вице-губернатора по связям с новыми регионами РФ с 15 июня занимает бывший спикер заксобрания Александр Лазарев.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поменял структуру правительства региона. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте правовых актов, там появилась новая должность — вице-губернатор по связям с новыми регионами РФ. Минтарифов теперь курирует первый вице-губернатор Виктор Мамин. «В распределении обязанностей между заместителями губернатора Челябинской области, утвержденном указанным постановлением в разделе, касающемся обязанностей Мамина В. В. — первого замгубернатора Челябинской области, дополнить абзацами следующего содержания: „Контролирует реализацию единой государственной ценовой (тарифной) политики на территории Челябинской области и внедрение комплексных мер энергосбережения на объектах инженерной инфраструктуры в жилищно-коммунальном хозяйстве Челябинской области“. В разделе, касающемся обязанностей Шаля С. В. в абзаце седьмом слова „энергетики, тарифного регулирования“ исключить; абзацы тринадцатый, четырнадцатый и двадцать первый признать утратившими силу», — говорится в тексте постановления. Ранее Мамин отвечал за работу аппарата, управления делами губернатора и областного правительства. Теперь к его полномочиям добавилось кураторство министерства тарифного регулирования и энергетики региона. За Шалем остались минстрой, министерство дорожного хозяйства и транспорта области, а также госкомитет охраны объектов культурного наследия. «Передача минтарифов из блока Шаля связана с его необходимостью сосредоточиться на полной и своевременной реализации национальных проектов. Они, прежде всего, связаны со строительной отраслью, а также дорогами», — сообщил URA.RU источник в резиденции губернатора. В пресс-службе правительства области от комментариев воздержались. Документ вступил в силу со дня опубликования. Должность вице-губернатора по связям с новыми регионами РФ с 15 июня занимает бывший спикер заксобрания Александр Лазарев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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