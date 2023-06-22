В Челябинске больше 12 процентов проб воды не прошли проверку качества

Некачественными оказались часть проб холодной и горячей воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске более 12% проб холодной воды не соответствуют гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.

«За январь—май 2023 года из распределительной сети горводопровода исследовано 238 проб питьевой воды, 29 проб не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (12,2%), по микробиологическим показателям три пробы не соответствовали нормативам (1,3%). Исследовано 28 проб воды горячего водоснабжения, семь проб не соответствовали нормативам по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям одна», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что исследование проводили специалисты Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области». Пробы питьевой воды брали в 31 точке мониторинга, расположенных во всех районах Челябинска.

«В адрес МУП „ПОВВ“ вынесено два предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в части доведения качества холодной воды в соответствие гигиеническим нормативам. Выдано 60 предостережений в отношении Управляющих организаций жилого фонда по обращениям граждан на качество воды горячего водоснабжения», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ведомство также выдало мэрии Челябинска рекомендации проконтролировать промывки систем горячего водоснабжения. Кроме того, им же поручено организовать работу управляющих компаний для взятия проб воды на границе балансовой принадлежности и в кранах жителей.

Ранее стало известно о том, что сотрудники регионального следственного управления СКР проверят снабжение жителей региона водой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, на данную проблему жители указали в соцсетях.