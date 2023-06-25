Эксперты назвали отрасль с максимальной зарплатой в Перми

Аналитики назвали сферу с самой высокой оплатой труда в Перми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми сфера IT и связь оказалась отраслью, где самые высокие зарплаты. Данные об этом приводят в статистике исследователи РИА Новости.

«Отрасль с наивысшим заработком в Перми — IT и связь. Средняя зарплата — 76 тысяч рублей», — указано в данных статистики. Регион занял 51 место в рейтинге по России.

По данным исследования, в 2022 году номинальные зарплаты в России в среднем выросли на 14,1%, в первом квартале 2023 года рост составил 2,6%. В денежном выражении, как отмечает издание, зарплаты на 1 апреля 2023 года были в среднем на 8 тысяч рублей больше, чем на 1 января 2022-го (57 тысяч с учетом выплаты НДФЛ против 49 тысяч).

Ранее исследователи портала «ГородРабот.ру» установили, что средняя зарплата в Перми превышает 53 тысячи рублей. В начале 2023 года сумма не изменилась.