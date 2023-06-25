В Челябинскую область на научный мусульманский форум приедут гости из Ирана, Сербии и Камеруна

26 июня 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Троицк в XIX веке был одним центров мировой мусульманской культуры и образования Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинскую область на научный мусульманский форум «Расулевские чтения», который пройдет 7—8 июля, приедут гости из Ирана, Сербии, Камеруна и других стран. Об этом сообщил 26 июня на пресс-конференции, посвященной форуму, ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. «На форум приедут участники из более чем 20 стран. В частности, это будут гости из Ирана, Сербии, Камеруна, Беларуси, Азербайджана, Турции и других государств», — сказал Таскаев. Ежегодный научный форум «Расулевские чтения» проходит в Троицке уже в 12 раз. Чтения посвящены памяти видного мусульманского богослова XIX века Зайнуллы бин Хабибуллы бин Расулия, одного из самых влиятельных мусульманских деятелей России и ближнего зарубежья, основателя медресе в Троицке — центрального института мусульманского образования среди татар, башкир и казахов в XIX—XX веках. «На чтениях одно из ключевых значений будет придаваться вопросам воспитания молодежи. Будем рассказывать им о ценностях традиционных религий», — подчеркнул муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

В Челябинскую область на научный мусульманский форум «Расулевские чтения», который пройдет 7—8 июля, приедут гости из Ирана, Сербии, Камеруна и других стран. Об этом сообщил 26 июня на пресс-конференции, посвященной форуму, ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. «На форум приедут участники из более чем 20 стран. В частности, это будут гости из Ирана, Сербии, Камеруна, Беларуси, Азербайджана, Турции и других государств», — сказал Таскаев. Ежегодный научный форум «Расулевские чтения» проходит в Троицке уже в 12 раз. Чтения посвящены памяти видного мусульманского богослова XIX века Зайнуллы бин Хабибуллы бин Расулия, одного из самых влиятельных мусульманских деятелей России и ближнего зарубежья, основателя медресе в Троицке — центрального института мусульманского образования среди татар, башкир и казахов в XIX—XX веках. «На чтениях одно из ключевых значений будет придаваться вопросам воспитания молодежи. Будем рассказывать им о ценностях традиционных религий», — подчеркнул муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.