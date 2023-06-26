26 июня 2023

В Челябинске задержали рецидивиста, находившегося в федеральном розыске более пяти лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Обучение действиям УИК при возникновении нештатных ситуаций в дни голосования. Челябинск, росгвардия
Сотрудники Росгвардии прибыли после срабатывания тревожной кнопки Фото:

В Челябинске задержан 45-летний житель Саратовской области, который находился в федеральном розыске более пяти лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

«За предоставлением государственной услуги по замене паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста в отдел по вопросам миграции Курчатовского района обратился мужчина. При проверке по базам данных выяснилось, что он находится в федеральном розыске ОМВД Вольска Саратовской области. Прибывший наряд Росгвардии задержал мужчину» — сообщает управление Росгвардии по Челябинской области.

Росгвардию вызвала сотрудница отдела по вопросам миграции. Женщина нажала на тревожную кнопку. Выяснилось, что мужчина разыскивается за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее он уже был судим.

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В Челябинске задержан 45-летний житель Саратовской области, который находился в федеральном розыске более пяти лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону. «За предоставлением государственной услуги по замене паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста в отдел по вопросам миграции Курчатовского района обратился мужчина. При проверке по базам данных выяснилось, что он находится в федеральном розыске ОМВД Вольска Саратовской области. Прибывший наряд Росгвардии задержал мужчину» — сообщает управление Росгвардии по Челябинской области. Росгвардию вызвала сотрудница отдела по вопросам миграции. Женщина нажала на тревожную кнопку. Выяснилось, что мужчина разыскивается за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее он уже был судим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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