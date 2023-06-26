В Челябинске задержали рецидивиста, находившегося в федеральном розыске более пяти лет

В Челябинске задержан 45-летний житель Саратовской области, который находился в федеральном розыске более пяти лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.
«За предоставлением государственной услуги по замене паспорта в связи с достижением 45-летнего возраста в отдел по вопросам миграции Курчатовского района обратился мужчина. При проверке по базам данных выяснилось, что он находится в федеральном розыске ОМВД Вольска Саратовской области. Прибывший наряд Росгвардии задержал мужчину» — сообщает управление Росгвардии по Челябинской области.
Росгвардию вызвала сотрудница отдела по вопросам миграции. Женщина нажала на тревожную кнопку. Выяснилось, что мужчина разыскивается за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Ранее он уже был судим.
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