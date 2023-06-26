26 июня 2023

Роспотребнадзор взыскал с челябинского бизнесмена штраф за рыбу с паразитами

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
Усилия специалистов Роспотребнадзора помогли челябинцу взыскать с бизнесмена компенсацию трат на лечение Фото:

Роспотребнадзор добился взыскания в Арбитражном суде Челябинской области штрафа и неустоек с предпринимателя за проданную им рыбу с личинками паразитов. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, также бизнесмен компенсирует пострадавшему покупателю моральный вред и расходы на лечение.

«По решению суда с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя были взысканы расходы за стоимость рыбы, стоимость лечения, неустойка. Также продавец заплатит компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя», — отметили в Роспотребнадзоре.

Совокупно с предпринимателя взыскали более 90 тысяч рублей. Бизнесмен поплатился за торговлю рыбой холодного копчения, которой отравились несколько человек. Обратившийся в ведомство покупатель после употребления в пищу продукта ощутил симптомы пищевого отравления. После госпитализации выяснилось медики поставили диагноз «описторхоз». Мужчине пришлось тратить свои деньги на прохождение лабораторных исследований.

Поскольку жалоб в отдел управления Роспотребнадзора в городах Коркино, Еманжелинск и Еткульском районе было несколько, специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование, отобрав образцы продукции. В результате выяснилось, что рыба не соответствует требованиям безопасности по показателю «личинки паразитов в живом виде».

Сумма административного штрафа составила 30 тысяч рублей. Дело об административном правонарушении возбудили в прокуратуре.

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Роспотребнадзор добился взыскания в Арбитражном суде Челябинской области штрафа и неустоек с предпринимателя за проданную им рыбу с личинками паразитов. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, также бизнесмен компенсирует пострадавшему покупателю моральный вред и расходы на лечение. «По решению суда с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя были взысканы расходы за стоимость рыбы, стоимость лечения, неустойка. Также продавец заплатит компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя», — отметили в Роспотребнадзоре. Совокупно с предпринимателя взыскали более 90 тысяч рублей. Бизнесмен поплатился за торговлю рыбой холодного копчения, которой отравились несколько человек. Обратившийся в ведомство покупатель после употребления в пищу продукта ощутил симптомы пищевого отравления. После госпитализации выяснилось медики поставили диагноз «описторхоз». Мужчине пришлось тратить свои деньги на прохождение лабораторных исследований. Поскольку жалоб в отдел управления Роспотребнадзора в городах Коркино, Еманжелинск и Еткульском районе было несколько, специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование, отобрав образцы продукции. В результате выяснилось, что рыба не соответствует требованиям безопасности по показателю «личинки паразитов в живом виде». Сумма административного штрафа составила 30 тысяч рублей. Дело об административном правонарушении возбудили в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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