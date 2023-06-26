Роспотребнадзор взыскал с челябинского бизнесмена штраф за рыбу с паразитами

Усилия специалистов Роспотребнадзора помогли челябинцу взыскать с бизнесмена компенсацию трат на лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Роспотребнадзор добился взыскания в Арбитражном суде Челябинской области штрафа и неустоек с предпринимателя за проданную им рыбу с личинками паразитов. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, также бизнесмен компенсирует пострадавшему покупателю моральный вред и расходы на лечение.

«По решению суда с индивидуального предпринимателя в пользу потребителя были взысканы расходы за стоимость рыбы, стоимость лечения, неустойка. Также продавец заплатит компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя», — отметили в Роспотребнадзоре.

Совокупно с предпринимателя взыскали более 90 тысяч рублей. Бизнесмен поплатился за торговлю рыбой холодного копчения, которой отравились несколько человек. Обратившийся в ведомство покупатель после употребления в пищу продукта ощутил симптомы пищевого отравления. После госпитализации выяснилось медики поставили диагноз «описторхоз». Мужчине пришлось тратить свои деньги на прохождение лабораторных исследований.

Поскольку жалоб в отдел управления Роспотребнадзора в городах Коркино, Еманжелинск и Еткульском районе было несколько, специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование, отобрав образцы продукции. В результате выяснилось, что рыба не соответствует требованиям безопасности по показателю «личинки паразитов в живом виде».

Сумма административного штрафа составила 30 тысяч рублей. Дело об административном правонарушении возбудили в прокуратуре.