Москва ответила на обвинение Киева в ударе по ресторану в Краматорске

ВС России не бьют по гражданской инфрастуктуре, ответил на обвинения Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ВС РФ не наносят удары по гражданской инфрастуктуре. Так он ответил на обвинение Киева в якобы ударе ВС РФ по ресторану в Краматорске.
«РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал Песков во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что ВС РФ наносят удары только по военной инфрастуктуре.
Ракета упала на ресторан в Краматорске 27 июня. По предварительным данным, погибло четыре человека, 40 было ранено. Среди пострадавших — украинские офицеры. Киев обвинил в случившемся Москву.
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