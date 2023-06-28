Москва ответила на обвинение Киева в ударе по ресторану в Краматорске

Кремль: ВС РФ не наносят ударов по гражданской инфраструктуре в Краматорске

28 июня 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

ВС России не бьют по гражданской инфрастуктуре, ответил на обвинения Песков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ВС РФ не наносят удары по гражданской инфрастуктуре. Так он ответил на обвинение Киева в якобы ударе ВС РФ по ресторану в Краматорске. «РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал Песков во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что ВС РФ наносят удары только по военной инфрастуктуре. Ракета упала на ресторан в Краматорске 27 июня. По предварительным данным, погибло четыре человека, 40 было ранено. Среди пострадавших — украинские офицеры. Киев обвинил в случившемся Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ВС РФ не наносят удары по гражданской инфрастуктуре. Так он ответил на обвинение Киева в якобы ударе ВС РФ по ресторану в Краматорске. «РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал Песков во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что ВС РФ наносят удары только по военной инфрастуктуре. Ракета упала на ресторан в Краматорске 27 июня. По предварительным данным, погибло четыре человека, 40 было ранено. Среди пострадавших — украинские офицеры. Киев обвинил в случившемся Москву.