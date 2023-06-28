Москва ответила на обвинение Киева в ударе по ресторану в Краматорске

Кремль: ВС РФ не наносят ударов по гражданской инфраструктуре в Краматорске
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Работа артиллерии. Донбасс, армия, артиллерия, пушка
ВС России не бьют по гражданской инфрастуктуре, ответил на обвинения Песков Фото:
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ВС РФ не наносят удары по гражданской инфрастуктуре. Так он ответил на обвинение Киева в якобы ударе ВС РФ по ресторану в Краматорске.

«РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал Песков во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что ВС РФ наносят удары только по военной инфрастуктуре.

Ракета упала на ресторан в Краматорске 27 июня. По предварительным данным, погибло четыре человека, 40 было ранено. Среди пострадавших — украинские офицеры. Киев обвинил в случившемся Москву.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что ВС РФ не наносят удары по гражданской инфрастуктуре. Так он ответил на обвинение Киева в якобы ударе ВС РФ по ресторану в Краматорске. «РФ не наносит ударов по гражданской инфраструктуре», — сказал Песков во время общения с журналистами. Он подчеркнул, что ВС РФ наносят удары только по военной инфрастуктуре. Ракета упала на ресторан в Краматорске 27 июня. По предварительным данным, погибло четыре человека, 40 было ранено. Среди пострадавших — украинские офицеры. Киев обвинил в случившемся Москву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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