В Челябинской области студенты из многодетных семей начнут получать компенсацию за обучение

В Челябинской области студенты из многодетных семей начнут получать компенсацию в размере 20% от стоимости обучения за год в профессиональных образовательных организациях. Соответствующий законопроект 29 июня принято заксобранием региона, передает корреспондент URA.RU.
«Студенты профессиональных образовательных организаций, которые воспитываются в многодетных семьях, теперь смогут получить компенсацию за обучение. Этот законопроект внес губернатор Алексей Текслер», — заявил на заседании исполняющий обязанности министра образования региона Виталий Литке.
Поддержка будет оказана студентам в возрасте до 23 лет, которые обучаются в областных государственных профессиональных образовательных организациях региона. Размер выплат составит 20% от готовой стоимости обучения, но не превысит 14 010 рублей. Законопроект был принят сразу в трех чтениях.
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