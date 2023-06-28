28 июня 2023

В Челябинской области студенты из многодетных семей начнут получать компенсацию за обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация проекта по созданию кампуса мирового уровня в Челябинске. Челябинск, текслер алексей
Законопроект о мерах поддержки студентов из многодетных семей внес губернатор Алексей Текслер Фото:

В Челябинской области студенты из многодетных семей начнут получать компенсацию в размере 20% от стоимости обучения за год в профессиональных образовательных организациях. Соответствующий законопроект 29 июня принято заксобранием региона, передает корреспондент URA.RU.

«Студенты профессиональных образовательных организаций, которые воспитываются в многодетных семьях, теперь смогут получить компенсацию за обучение. Этот законопроект внес губернатор Алексей Текслер», — заявил на заседании исполняющий обязанности министра образования региона Виталий Литке.

Поддержка будет оказана студентам в возрасте до 23 лет, которые обучаются в областных государственных профессиональных образовательных организациях региона. Размер выплат составит 20% от готовой стоимости обучения, но не превысит 14 010 рублей. Законопроект был принят сразу в трех чтениях.

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В Челябинской области студенты из многодетных семей начнут получать компенсацию в размере 20% от стоимости обучения за год в профессиональных образовательных организациях. Соответствующий законопроект 29 июня принято заксобранием региона, передает корреспондент URA.RU. «Студенты профессиональных образовательных организаций, которые воспитываются в многодетных семьях, теперь смогут получить компенсацию за обучение. Этот законопроект внес губернатор Алексей Текслер», — заявил на заседании исполняющий обязанности министра образования региона Виталий Литке. Поддержка будет оказана студентам в возрасте до 23 лет, которые обучаются в областных государственных профессиональных образовательных организациях региона. Размер выплат составит 20% от готовой стоимости обучения, но не превысит 14 010 рублей. Законопроект был принят сразу в трех чтениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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