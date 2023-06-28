В Челябинской области студенты из многодетных семей начнут получать компенсацию за обучение

29 июня 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Законопроект о мерах поддержки студентов из многодетных семей внес губернатор Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области студенты из многодетных семей начнут получать компенсацию в размере 20% от стоимости обучения за год в профессиональных образовательных организациях. Соответствующий законопроект 29 июня принято заксобранием региона, передает корреспондент URA.RU. «Студенты профессиональных образовательных организаций, которые воспитываются в многодетных семьях, теперь смогут получить компенсацию за обучение. Этот законопроект внес губернатор Алексей Текслер», — заявил на заседании исполняющий обязанности министра образования региона Виталий Литке. Поддержка будет оказана студентам в возрасте до 23 лет, которые обучаются в областных государственных профессиональных образовательных организациях региона. Размер выплат составит 20% от готовой стоимости обучения, но не превысит 14 010 рублей. Законопроект был принят сразу в трех чтениях.

В Челябинской области студенты из многодетных семей начнут получать компенсацию в размере 20% от стоимости обучения за год в профессиональных образовательных организациях. Соответствующий законопроект 29 июня принято заксобранием региона, передает корреспондент URA.RU. «Студенты профессиональных образовательных организаций, которые воспитываются в многодетных семьях, теперь смогут получить компенсацию за обучение. Этот законопроект внес губернатор Алексей Текслер», — заявил на заседании исполняющий обязанности министра образования региона Виталий Литке. Поддержка будет оказана студентам в возрасте до 23 лет, которые обучаются в областных государственных профессиональных образовательных организациях региона. Размер выплат составит 20% от готовой стоимости обучения, но не превысит 14 010 рублей. Законопроект был принят сразу в трех чтениях.