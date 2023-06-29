Чиновники не помогут пермякам проблемного села, которые остались без автобусов

Минтранспорта Пермского края: маршрут до села Усть-Гаревая не продлят из-за плохой дороги

30 июня 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

Общественный транспорт из краевого центра в село не ходит с 31 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Прикамье не будут продлевать маршрут (автовокзал Перми — поселок Шемети) до села Усть-Гаревая в Добрянском округе из-за плохого состояния дороги. Об этом заявили в министерстве транспорта региона. «В настоящее время продлить маршрут №103 „Автовокзал Перми — поселок Шемети“ до села Усть-Гаревая не получится, так как дорога на участке от села Сенькино до села Усть-Гаревая находится в неудовлетворительном состоянии. В весенний и осенний период на дороге образуются колеи и ямы, что затрудняет проезд транспорта и приводит к преждевременной поломке техники. В зимнее время дорогу своевременно не расчищают», — пояснили в министерстве в ответ на вопрос сельчан. Полемика развернулась во время прямого эфира главы региона Дмитрия Махонина в соцсети «ВКонтакте» 29 июня. По данным минтранспорта, перевозчику не выгодно осуществлять деятельность на этом участке автодороги. Также в селе отсутствует возможность пройти предрейсовый технический и медицинский контроль. В администрации Добрянского округа добавили, что ремонт указанного участка дороги на ближайшее время не запланирован из-за отсутствия финансов. Вопрос о возобновлении автобусного маршрута от поселка Шемети до села Усть-Гаревая будет решаться, но «сроки пока не установлены». Местных жителей также заинтересовали сроки ремонта дороги Шемети — Сенькино. На это власти ответили, что рассмотрят данный вопрос при формировании бюджета на 2025—2026 годы. Транспортные проблемы начались в селе в 2021 года. Тогда корреспонденты URA.RU выезжали на место и узнавали, почему не могут наладить нормальное транспортное сообщение на территории. Общественный транспорт перестал ходить из Перми в село в конце декабря прошлого года. Власти винили в случившемся перевозчика и предупреждали жителей, что быстро найти ему замену не получится из-за низкой рентабельности маршрута. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Прикамье не будут продлевать маршрут (автовокзал Перми — поселок Шемети) до села Усть-Гаревая в Добрянском округе из-за плохого состояния дороги. Об этом заявили в министерстве транспорта региона. «В настоящее время продлить маршрут №103 „Автовокзал Перми — поселок Шемети“ до села Усть-Гаревая не получится, так как дорога на участке от села Сенькино до села Усть-Гаревая находится в неудовлетворительном состоянии. В весенний и осенний период на дороге образуются колеи и ямы, что затрудняет проезд транспорта и приводит к преждевременной поломке техники. В зимнее время дорогу своевременно не расчищают», — пояснили в министерстве в ответ на вопрос сельчан. Полемика развернулась во время прямого эфира главы региона Дмитрия Махонина в соцсети «ВКонтакте» 29 июня. По данным минтранспорта, перевозчику не выгодно осуществлять деятельность на этом участке автодороги. Также в селе отсутствует возможность пройти предрейсовый технический и медицинский контроль. В администрации Добрянского округа добавили, что ремонт указанного участка дороги на ближайшее время не запланирован из-за отсутствия финансов. Вопрос о возобновлении автобусного маршрута от поселка Шемети до села Усть-Гаревая будет решаться, но «сроки пока не установлены». Местных жителей также заинтересовали сроки ремонта дороги Шемети — Сенькино. На это власти ответили, что рассмотрят данный вопрос при формировании бюджета на 2025—2026 годы. Транспортные проблемы начались в селе в 2021 года. Тогда корреспонденты URA.RU выезжали на место и узнавали, почему не могут наладить нормальное транспортное сообщение на территории. Общественный транспорт перестал ходить из Перми в село в конце декабря прошлого года. Власти винили в случившемся перевозчика и предупреждали жителей, что быстро найти ему замену не получится из-за низкой рентабельности маршрута.