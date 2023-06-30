30 июня 2023

МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Шторм . Пермь, гроза, штормовое предупреждение, туча над городом, дождь
В Свердловской области 2 июля ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду Фото:

В Свердловской области в ночь на 2 июля ожидаются дожди с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.

«Ночью 2 июля местами в Свердловской области ожидаются дожди, град. Порывы ветра при грозах будут достигать 20 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели попросили свердловчан быть бдительней и соблюдать меры безопасности. В МЧС попросили при возникновении происшествия звонить по номерам «112» или «101».

Ранее URA.RU передавало слова синоптика Алексея Пулина, что теплый атмосферный фронт принесет 1 июля в Свердловскую область жаркую погоду и дожди. При этом синоптик прогнозирует температуру до 32 градусов тепла в регионе.

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В Свердловской области в ночь на 2 июля ожидаются дожди с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области. «Ночью 2 июля местами в Свердловской области ожидаются дожди, град. Порывы ветра при грозах будут достигать 20 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе ведомства. Спасатели попросили свердловчан быть бдительней и соблюдать меры безопасности. В МЧС попросили при возникновении происшествия звонить по номерам «112» или «101». Ранее URA.RU передавало слова синоптика Алексея Пулина, что теплый атмосферный фронт принесет 1 июля в Свердловскую область жаркую погоду и дожди. При этом синоптик прогнозирует температуру до 32 градусов тепла в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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