МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

В Свердловской области в ночь на 2 июля ожидаются дожди с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Свердловской области.
«Ночью 2 июля местами в Свердловской области ожидаются дожди, град. Порывы ветра при грозах будут достигать 20 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Спасатели попросили свердловчан быть бдительней и соблюдать меры безопасности. В МЧС попросили при возникновении происшествия звонить по номерам «112» или «101».
Ранее URA.RU передавало слова синоптика Алексея Пулина, что теплый атмосферный фронт принесет 1 июля в Свердловскую область жаркую погоду и дожди. При этом синоптик прогнозирует температуру до 32 градусов тепла в регионе.
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