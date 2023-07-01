01 июля 2023
30 июня 2023

В Перми объявлен срочный сбор на поиск пятилетней девочки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Для поиска ребенка нужны волонтеры Фото:

В прикамской столице волонтеры объявили срочный сбор на поиски пятилетней девочки. Ребенок пропал вечером 1 июля.

«Пропала пятилетняя девочка. 1 июля 2023 года в 21:00 ушла с улицы Таборская (город Пермь, Свердловский район), с тех пор ее местонахождение неизвестно. Дата и время сбора: прямо сейчас», — указано в telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Желающих присоединиться к поискам ждут у дома №64 по улице Куйбышева возле отдела полиции. В рекомендации говорится, что следует надеть яркую, удобную одежду, которая соответствует погоде. При себе желательно иметь воду и полностью заряженный телефон. К пермякам также обратились с просьбой, установить на свои смартфоны приложение «Геотрекер» для отслеживания передвижения.

В Перми разыскивают пропавшего пятилетнего ребенка
В Перми разыскивают пропавшего пятилетнего ребенка
Фото:

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В прикамской столице волонтеры объявили срочный сбор на поиски пятилетней девочки. Ребенок пропал вечером 1 июля. «Пропала пятилетняя девочка. 1 июля 2023 года в 21:00 ушла с улицы Таборская (город Пермь, Свердловский район), с тех пор ее местонахождение неизвестно. Дата и время сбора: прямо сейчас», — указано в telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой. Желающих присоединиться к поискам ждут у дома №64 по улице Куйбышева возле отдела полиции. В рекомендации говорится, что следует надеть яркую, удобную одежду, которая соответствует погоде. При себе желательно иметь воду и полностью заряженный телефон. К пермякам также обратились с просьбой, установить на свои смартфоны приложение «Геотрекер» для отслеживания передвижения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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