В Перми объявлен срочный сбор на поиск пятилетней девочки. Фото

02 июля 2023 в 01:48 Размер текста - 17 +

Для поиска ребенка нужны волонтеры Фото: Денис Моргунов © URA.RU В прикамской столице волонтеры объявили срочный сбор на поиски пятилетней девочки. Ребенок пропал вечером 1 июля. «Пропала пятилетняя девочка. 1 июля 2023 года в 21:00 ушла с улицы Таборская (город Пермь, Свердловский район), с тех пор ее местонахождение неизвестно. Дата и время сбора: прямо сейчас», — указано в telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой. Желающих присоединиться к поискам ждут у дома №64 по улице Куйбышева возле отдела полиции. В рекомендации говорится, что следует надеть яркую, удобную одежду, которая соответствует погоде. При себе желательно иметь воду и полностью заряженный телефон. К пермякам также обратились с просьбой, установить на свои смартфоны приложение «Геотрекер» для отслеживания передвижения. В Перми разыскивают пропавшего пятилетнего ребенка Фото: telegram-канал поискового отряда им. Ирины Бухановой

В прикамской столице волонтеры объявили срочный сбор на поиски пятилетней девочки. Ребенок пропал вечером 1 июля. «Пропала пятилетняя девочка. 1 июля 2023 года в 21:00 ушла с улицы Таборская (город Пермь, Свердловский район), с тех пор ее местонахождение неизвестно. Дата и время сбора: прямо сейчас», — указано в telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой. Желающих присоединиться к поискам ждут у дома №64 по улице Куйбышева возле отдела полиции. В рекомендации говорится, что следует надеть яркую, удобную одежду, которая соответствует погоде. При себе желательно иметь воду и полностью заряженный телефон. К пермякам также обратились с просьбой, установить на свои смартфоны приложение «Геотрекер» для отслеживания передвижения.