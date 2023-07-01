В прикамской столице волонтеры объявили срочный сбор на поиски пятилетней девочки. Ребенок пропал вечером 1 июля.
«Пропала пятилетняя девочка. 1 июля 2023 года в 21:00 ушла с улицы Таборская (город Пермь, Свердловский район), с тех пор ее местонахождение неизвестно. Дата и время сбора: прямо сейчас», — указано в telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой.
Желающих присоединиться к поискам ждут у дома №64 по улице Куйбышева возле отдела полиции. В рекомендации говорится, что следует надеть яркую, удобную одежду, которая соответствует погоде. При себе желательно иметь воду и полностью заряженный телефон. К пермякам также обратились с просьбой, установить на свои смартфоны приложение «Геотрекер» для отслеживания передвижения.
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